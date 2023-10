Estrella Morente, toda una artista

Hacía tiempo que no veíamos cantar en directo a Estrella Morente. Gracias al ciclo Andalucía-Flamenco hemos tenido la oportunidad de comprobar que, además de su conocimiento del flamenco, su exquisita afinación y el colorido de su voz, la primogénita del genial cantaor de Granada se ha convertido ya en toda una artista, una figura indiscutible del firmamento del cante, portadora del legado de su padre.

Salió al escenario acompañada de cuatro palmeros de lujo que le hacían también los coros, dos percusionistas y un guitarrista que llevó el peso musical de todo el concierto, su tio José Carbonell, Montoyita, con quien no tardó en quedarse sola para sumergirse en las procelosas aguas del cante flamenco más hondo, primero por tarantas y luego por malagueñas del Canario y de Chacón, y también por seguiriyas.

Antes de entrar en esa parte más íntima del recital, cuando Estrella tras cantar la caña entonaba los tangos, hubo un problema de sonido que provenía de uno de los instrumentos de percusión. Un incidente del que la artista salió no solo indemne, sino victoriosa, porque en vez de molestarse o salir del escenario mientras se arreglaba el problema ella, con derroche de dominio se levantó y salió del escenario para cantar unos fandangos a palo seco y sin megafonía, y con ello se ganó el favor del público, que ya no dejó de jalearla aun cuando su voz no parecía estar en su mejor momento. En muchos cantes no llegaba al final y en otros, como los abandolaos que remataron las malagueñas hizo un cambio de tercio que pareció sorprender hasta al guitarrista. No obstante, cabe destacar que supo dotar al recital de una impronta espectacular con sus piezas de baile y su sola presencia escénica, absolutamente cautivadora.

Montoyita fue el único que estuvo en todo momento en el escenario ejerciendo de soporte rítmico y armónico, derrochando talento y maestría con un toque clásico que alcanzó su cenit en el solo, un número que le sirvió a la cantaora para cambiarse el traje-mantón de bordados vistosos y flecos generosos con el que había comenzado por otro de fiesta negro. Así ataviada Estrella trasvasó las lindes del cante para brindarnos dos canciones con ritmo flamenco que enardecieron al público, cuya ovación final le valió un bis por fandangos.

Obra: Estrella Morente en concierto

Lugar: Teatro Central 30 de septiembre

Voz: Estrella Morente

Guitarrra: José Carbonell, Montoyita

Percusión: Ángel Gabarre y Curro Conde Morente

Voz y palmas: Antonio Carbonell

Calificación: 3 estrellas