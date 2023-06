Fallece el diseñador de moda José Castro a los 52 años

El diseñador de moda José Castro ha fallecido este lunes en A Cañiza (Pontevedra), su lugar natal, a los 52 años a causa de un cáncer.

“Hoy nos ha dejado físicamente José Castro, pero su espíritu nos acompañará eternamente. Aquellos que tuvimos el privilegio de conocerlo sabemos del maravilloso ser humano que era y de su don de generosidad. Ahora descansas en paz y serás el ángel de todos nosotros”, es el mensaje que ha aparecido esta mañana en sus redes sociales, que se han llenado de muestras de pésame.

José Castro (A Cañiza, Pontevedra, 1971) ha destacado como uno de los diseñadores más talentosos y con más proyección del país.

Establecido en Barcelona desde muy joven, sus creaciones han desfilado por las pasarelas con más renombre del planeta y su impronta se reflejó en firmas como Desigual o Miró Jeans, de las que fue su director creativo, así como colaborador de empresas como Alexander McQueen para Givenchy.

Durante su trayectoria fue reconocido con el Royal College of Art Society Prize for Innovation, Creativity and Presentation, el Novel designer prize de Marie Claire o el premio L’ORÉAL a la mejor colección en la 50.ª edición de Cibeles Madrid Fashion Week.

Su pantalones los han vestido Lady Gaga o Sarah Jessica Parker, así como otras estrellas de la pantalla, caso de Paz Vega o Whoopi Golberg, que han lucido sus diseños.