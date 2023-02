¡Fandango! llega al Maestranza de la mano de David Coria & Cía David Lagos

Premio de la Crítica del Festival de Jerez, ¡Fandango! se presentó en la Bienal de Sevilla de 2020, en plena pandemia y con aforos mínimos. En esas condiciones, la obra, que obtuvo el Giraldillo al Mejor Espectáculo, no obtuvo el alcance y la proyección merecidas. El Teatro de la Maestranza repara esa injusticia.

Giraldillo mejor acompañamiento Cante 2020.

Cuando el cantante David Lagos (Jerez de la Frontera, 1973) ganó el premio Lámpara Minera en 2014, tenía más de 20 años de carrera profesional. Su cómplice y voz colaborativa acompaña a Israel Galván en las creaciones flamencas más avanzadas de la última década. Su versátil canción fue interpretada en euskera en el Museo Guggenheim (2007), interpretando canciones de Mikel Laboa con la danza de Sol Picó, Israel Galván y la guitarra de Alfredo Lagos, entre las esculturas de Richard Serra. Sus letras y sus adaptaciones y composiciones en la canción son solicitadas por muchos artistas, ya que David también es un creador que, con un paso firme, abre nuevas formas de cantar flamenco.

Subió al escenario por primera vez a la edad de diez años, a los 18 años grabó con Adrián Galia la primera Enciclopedia audiovisual de danza. Vivió tres años en Madrid para actuaciones de bailaores como Domingo Ortega, Alejandro Granados, Belén Maya o la compañía de Luisillo. Ha grabado discos con artistas como El Cigala y Guadiana, para el álbum Mi Carmen Flamenca de la Compañía María Serrano.

Posteriormente, formará parte de la distribución de Arsa y Toma (1996) y A compás del tiempo (1999) de Cristina Hoyos, durante giras internacionales en Europa, América y Asia. Ha trabajado en espectáculos como Así baila Sevilla de Manuela Carrasco, Trilogía (2000) con Andrés Marín, Rafael Campallo y El Torombo, Medea (2000) de Pilar Távora, La Francesa (2006) de Pastora Galván o Juncá (2007) por Mercedes Ruiz. Con Israel Galván, cantó en la Arena, The Golden Age, Fla.Co.Men y Lo Real / Le Réel / The Real. Al mismo tiempo, también realizó sus propios proyectos, como una colaboración con el cantaor Londro en el Festival Flamenco de Mont de Marsan 2012 y el trabajo Entre dos, con Melchora Ortega, presentado en el Festival Flamenco de Nimes 2014. Publicó dos álbumes en Solitario, en el que rinde homenaje a las grandes figuras de la cantina y redescubre un repertorio tradicional, dándole siempre su impronta personal. El espejo en el que me miro (Flamenco World Music, 2009) y Mi retoque al cante jerezano (2014), que publicó de forma independiente y su último trabajo presentado por Hodierno en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2018 y el álbum en 2019.