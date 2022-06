Fernando Repiso: «Chueca y la Alameda son un burbuja»

Sexo y drogas en una novela que no es literatura gay

Es esta una novela de “guetos voluntarios” que desvelan la fragilidad de los que los frecuentan; donde hay drogas y sexo, dobles vidas y dobles caras. Pero no es literatura gay ni un canto a las adicciones. Como tampoco es una novela de tópicos, porque no aboca los submundos a ningún colectivo, sino que reparte a cada palo su vela para que la aguante. Aun así, tampoco pinta la vida de color de rosa. “El armario sigue existiendo, sobre todo a partir de cierta edad y ciertos ámbitos. Chueca y la Alameda son una burbuja. Esa no es la realidad LGTBI”.

Repiso no elude esta realidad, sino que la afronta con vehemencia y claridad en una novela que se construye de forma conjunta con el lector que la desgrana. En su concepción primigenia aseguró que siempre tuvo claro a Iván de Pablo así como al culpable – “asesino, asesina o asesine”, para no destripar el final –, y en torno a ellos construyó este imbricado laberinto de vidas rectas y disolutas (según quién les ponga el adjetivo), en el que hay cofradías, empresarios, gente normal, callejones traseros, gente de la noche y noches con gente; trabajos de éxito y empleos precarios, realidades de explotación y de droga que están ahí, que se miran de soslayo y que Repiso no evita ni disfraza con eufemismos. Personajes verosímiles, escenarios desconocidos al común pero no por ello inventados, y una trama que va atrapando irremediablemente en la historia contenida tras una ochentera portada de luces de neón.