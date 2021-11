Fito y Fitipaldis llega a Sevilla en 2022

Fito y Fitipaldis han desgranado este jueves las fechas y espacios en los que se desarrollarán las 22 citas de las que se compondrá la gira con la que la próxima primavera presentarán su más reciente álbum de estudio, "Cada vez cadáver".

En marzo, tras el arranque del día 12 en el Palacio de Deportes en Santander, la banda vasca viajará a A Coruña (Coliseum, día 19) y Gijón (Palacio de Deportes de La Guía, 26), mientras que en abril tocarán en Zaragoza (Pabellón Príncipe Felipe, día 22), Pamplona (Navarra Arena, 23), Granada (Palacio de Deportes, 29) y la localidad malagueña de Fuengirola (Marenostrum, 30).

Murcia será su primera parada de mayo, concretamente el recinto ferial La Fica, donde tocarán el día 5. Ese mes pasarán además por Valencia (Marina Sur, 7), Madrid (con dos paradas en el Wizink Center los días 13 y 14), Alicante (Recinto ferial Rabasa, 20), Albacete (Plaza de toros, 21), Córdoba (Plaza de toros Los Califas, 27) y Sevilla (Estadio La Cartuja, 28).

Por último, a lo largo de junio actuarán en Barcelona (Palau Sant Jordi, día 4), Bilbao (San Mamés, 11), Valladolid (Plaza Feria de Muestras, 17), Cáceres (Recinto Hípico, 18) y Palma de Mallorca (Son Fusteret, 23). Hay que sumar además otras dos fechas y espacios por confirmar en Las Palmas y en Tenerife.

Con la excepción de estas dos últimas citas y a un precio que partirá desde los 30 euros más gastos, las entradas para todos los conciertos saldrán a la venta a partir de este viernes, 12 de noviembre, a las 10 horas en la web oficial de Fito y Fitipaldis y en la de la promotora Live Nation.

Como ya se había anunciado, además, contarán como teloneros en sus apariciones musicales con la emergente banda Morgan, que acaba de publicar su tercer disco de estudio, "The River And The Stone".

Grabado en febrero de 2020 en Estudio Uno (Madrid) con Carlos Raya una vez más como productor, "Cada vez cadáver" se compone de nueve nuevas canciones que suenan a puro Fito y Fitipaldis pese a la amalgama de estilos, más una versión de "Transporte" de Jorge Drexler convertida en una ranchera rock.