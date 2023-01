Gal-la: «La adolescencia no es un camino de rosas»

El mundo de la música ha descubierto en 2022 a Gal-la, una joven de sólo dieciséis años que ha publicado su primer disco, «Dopamina», compuesto por ella para explicar los problemas de una «adolescencia que no es un camino de rosas», dominada además actualmente por las redes sociales.

Muy vinculada a Girona después de pasar veranos en la Costa Brava, participar en el ciclo «Joves Jams» de Figueres o cantar por primera vez los temas de su álbum junto a Judit Neddermann en Cadaqués, sus últimas actuaciones destacadas han sido en el marco del Conofest, que la ha llevado a escenarios de Barcelona, Madrid y Mallorca.

El título del álbum y canciones como ‘Scars’ (Cicatrices) o ‘Toxic’ (Tóxico), todas compuestas por ella, dejan claro el contenido que quiere transmitir en un disco en el que hace públicos problemas que ha compartido con otros jóvenes de su edad, como el de las autolesiones.

Quería explicar ese episodio: «Es un hecho por el que pasé y que me cuesta reconocer. También hablo de la relación con los padres en la adolescencia, que no es la mejor, para que todo esto no se convierta en un tabú».

Del álbum, señala en una entrevista con EFE que «Dopamina es un neurotransmisor de la felicidad y, aquí, habla de las autolesiones, la depresión y las ansiedades, pero el mensaje es de esperanza».

«También trata del día a día de los adolescentes, de que los adultos creen que su vida es muy fácil y es una etapa complicada en que las emociones las llevamos a flor de piel y en que las redes sociales nos tienen dominados», reitera.

Gal.la relata que les dan «mucha importancia», porque es la manera en que se comunican entre jóvenes, «pero crean unas expectativas muy falsas que no son la realidad que está pasando, obligan a ser perfectos y eso disminuye la seguridad, algo que puede desencadenar en depresión o ansiedad».

El disco, en su opinión, es para quienes comparten edad con ella, «pero también para los padres, para que comprendan a sus hijos, presten atención y les puedan ayudar».

A «Dopamina» llegó porque buscaba música sobre estos temas específicos y no la encontraba, cuando «uno de cada cinco adolescentes se siente sólo».

«Las canciones te aseguran que alguien se ha sentido como tú ahora, que alguien ha pasado por lo que tú ahora y de eso ha surgido una melodía, sabes que no estás solo», precisa.

Su formación, pese a su corta edad, ha pasado por lugares como el Liceu de Barcelona, pero también por la escuela Sylvia Young Theatre de Londres.

Su faceta como actriz le ha llevado a protagonizar el largometraje ‘Lucía’, el cortometraje ‘Cunetas’ y a intervenir en series televisivas como «Bienvenidos a la familia» o ‘Matar al padre’.

También ha doblado a la pequeña Lara Croft para España en la última versión de ‘Tomb Raider’ y ha aparecido en campañas como ‘Reacciona’, en favor del reciclaje.

Se declara «muy agradecida» a su profesor, el guitarrista serbio Dusan Jevtovic, con el que ha colaborado en la producción del disco y al que define como «un crack».

Considera Gal-la que «la sociedad ha evolucionado» en los últimos años, en los que se da «más importancia a la depresión o la ansiedad, pero todavía queda mucho por hacer».

«Toxic» es el tema de más éxito por el momento -»tiene mucho ritmo»-, espera más, pero sin ansiedad y se queda con experiencias como la de Figueres, unas Jams «impactantes», porque tocaban sin ensayar previamente, sólo después de hablar de los temas con sus compañeros a través de un grupo de Whatsapp.

«Es algo que me dio mucha seguridad, conocí a gente con mucho talento», subraya antes de declararse «muy feliz» por el éxito de «Dopamina», registrado en los estudios de la Casa Murada en Banyeres del Penedès (Tarragona).