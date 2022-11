Grandes maestros del arte contemporáneo (III): Paz Pérez Ramos

Y si la luz es proyectada, el color también lo es, aunque esto no es tan fácil como parece porque lo que ocurre en nuestras retinas es un efecto secundario, algo muy parecido a un trampantojo que en este caso no es físico –o no sólo físico- sino que lleva al máximo nuestra capacidad de percepción e incluso la intelectual, pues la luz –y el color o los colores proyectados- están y no están y sobre todo, ¿en dónde se encuentran o de dónde salen?