Grandes maestros del arte contemporáneo sevillano (II)

Con todo eso Justo Girón (Sevilla 1941), fue forjando su predisposición a la pintura que para él no era otra cosa que transcribir esas percepciones fugaces que poco a poco iría introduciendo en sus cuadros. Por eso pienso después de las clases magistrales que he recibido en su estudio, que se dedicó a pintar, se inició en el ejercicio de esta difícil técnica y ya veremos porqué, porque sabe que es una de las mejores manera de guardar los recuerdos y secretos y porque lo que se vive siempre es múltiple: lo que uno cree, dicho esto en el sentido de las certezas personales de orden espiritual –si se tienen- y en el del convencimiento que algo es cierto, una duda metódica que puede aplicarse a todo lo demás y por descontado, que en el de lo que cada uno –en su caso, él- se imaginaba que vivía o simplemente imaginaba.

Los paisajes: interiores, exteriores, celestes o terrestres, reales e irreales –por separado o juntos en una misma obra- los retratos, las figuraciones realistas dentro de lo fantástico (no me gusta eso del realismo mágico), los bodegones, los edificios, patios, tejados, portadas monumentales, puertas que mantienen la pátina del tiempo en la madera, en los vanos y ventanas, en los herrajes de los balcones, las superposiciones de edificios modernos con construcciones antiguas inacabadas o en ruinas, las capas de caliches y sus pátinas, las abstracciones cromáticas y geométricas, ... forman parte de ese universo tan rico y profundo que tiene Justo Girón, y la primera impronta visual para los que vemos su arte y aquí, quiero hacer una mención especial a su compañera de vida, la también pintora y restauradora Adela Agudo, un tándem que se ha ido nutriendo el uno del otro o con el otro.

Esta mezcla de realidad y fantasía, de figuración y abstracción, le ha llevado y sigue haciéndolo a un rico mundo onírico dentro también de la “Nueva Figuración, como han querido llamarla a niveles generacionales. Esas son dos de las líneas: la de las casas y puertas y las de las figuras flotantes o “musarañas” que podrían considerarse obras de ficción, pero no son las únicas que ha tratado, pues no menos importante han sido sus retratos, los bodegones, los paisajes naturales y el tiempo que dedicó a la publicidad, esto es, a tener que utilizar un lenguaje directo con las formas, la composición, la tipografía, los procedimientos y materias, que sin duda fueron haciéndole más cartesiano. Esta disciplina que recibió en la entonces Escuela Superior de Bellas Artes donde concluyó sus estudios, fue no obstante una de sus grandes maestras que le concedió una metodología precisa, como lo hizo todos los años en que no fue profesor, sino Maestro, en la misma Escuela donde fue alumno.