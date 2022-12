Grandes maestros del arte contemporáneo sevillano (V): Lourdes Cabrera: el arte del fuego y los pinceles

Me he detenido en sus esmaltes, aunque ella tiene otras muchas otras facetas en su vida, como la de haber sido profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación, ser miembro de la Real Académica en la de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, madre de dos hijos,...porque dentro del Arte son los más desconocidos al no practicarse mucho sobre todo por aquí y porque cuando ella comenzó en los 70 no había ni profesores en Sevilla, por lo que tuvo que inscribirse en la prestigiosa Escuela Massana de Barcelona y continuar aprendiendo en la maravillosa Limoges, el Paraíso de esmaltistas como ella.