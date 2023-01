Grandes maestros del Arte Contemporáneo sevillano (VI): Adela Agudo: la silenciosa sanadora del arte

La he titulado en este comentario como silenciosa sanadora de arte, porque en realidad es lo que pienso que es ella, dejando al margen la extraordinaria calidad humana que tiene, su sabiduría en cuanto a las técnicas artísticas –y no sólo en lo que a la restauración de pinturas y esculturas se refiere- sino a estas mismas como medios autónomos de expresarse.

Aspecto de las salas principales del taller de Adela Agudo donde se ve a “la Guadalupana” recién restaurada de propiedad particular, paisaje del XVII y obras contemporáneas del pintor Justo Girón.

Adela Agudo podría haberse decantado por cualquiera de las artes, industrias, artesanías, cualquiera de las materias afines a esas técnicas que se incluyen en el universo infinito de las artes, pues aunque tal vez a ella no le guste que se diga –porque en efecto algo tiene que ver evidentemente y algo no- ella es y por no remontarnos más arriba: hija de uno de los mejores grabadores e impresores sevillanos del XX, mujer del excepcional pintor Justo Girón, y hermana de otro de los grandes autores de la plástica sevillana como es Antonio Agudo.