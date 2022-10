Harrison Ford ficha por Marvel para unirse a «Captain America 4»

Harrison Ford se sumará a la lucrativa franquicia Marvel para formar parte del reparto de la cuarta película de «Captain America», cuyo título será «New World Order».

El actor asumirá el papel del General Ross, que antes encarnó el difunto William Hurt, en un fichaje gestado en absoluto secretismo y confirmado este lunes por el diario The Hollywood Reporter a raíz de una filtración en el podcast «The Hot Mic With Jeff Sneider and John Rocha».

Junto a Ford, una de las mayores estrellas de Hollywood, actuará Anthony Mackie con el personaje de Sam Wilson.

La película, que contará con la dirección de Julius Onah, continuará la trama de la serie «The Falcon and the Winter Soldier», en la que Sam Wilson aceptaba finalmente tomar el escudo y la capa del Capitán América.

Pero esta no será la única aparición de Ford en el universo Marvel, pues el protagonista de «The Fugitive» (1993) también encarnará al General Ross en «Thunderbolts», cuyo estreno está previsto para 2024.

A pesar de que el proyecto marcará su debut en el cine de superhéroes, no será la primera vez que Ford trabaje en franquicias de cine, pues el actor fue el rostro fundamental de dos de las marcas más taquilleras de Hollywood, «Star Wars» e «Indiana Jones».

De hecho, Ford se despedirá de «Indiana Jones» con la quinta película de la saga, cuyo estreno será el 30 de junio de 2023.