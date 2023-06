Villarejo pierde el control absouto del material, que pasa al juzgado, los fiscales, la Policía y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Y además hay gente que ha colaborado con el ex comisario durante años que tiene acceso al material. ¡Y hay un mercado! Es decir: hay gente dispuesta a pagar mucho dinero por algunos audios.

-No es realmente un agente encubierto. Es el disfraz que encubre su acción como agente policial al servicio del PP. Es falso que Villarejo haya tenido la misma relación con los ministerios del Interior de todos los Gobiernos de España. Villarejo ha tenido una relación directa con el gobierno de Mariano Rajoy a partir de 2012, pero anteriormente, desde 2009, ya era confidente de la secretaria general del partido, Maria Dolores de Cospedal, con quien colaboró para desactivar, o controlar los daños derivados de la corrupción del caso Gürtel. Además, Villarejo rentabiliza su “patriotismo”-servir al PP y a España- haciendo caja: creando un patrimonio personal.

-Con un viaje intrépido a las operaciones ilícitas del Partido Popular, tras convertir en 2012 las cúpulas del Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía y la Unidad de Asuntos Internos (UAI), en instrumentos directos de su poderío. Se dará cuenta de que no ha sido desde las cloacas, el subsuelo, de donde surgieron esas operaciones sino de la cúpula institucional, desde arriba hacia abajo. Esas operaciones se dirigen contra adversarios internos como el extesorero nacional del PP, Luis Bárcenas –caso Kitchen o Cocina-, y enemigos declarados como Unidas Podemos y los dirigentes y partidos independentistas en Cataluña.



Mi libro, describe, por tanto, cómo funciona la Audiencia Nacional. Las filtraciones buscan sembrar la desconfianza en los fiscales y preparar el terreno para su eventual sustitución por otros más controlables. En otros casos, se trata de atacar al nuevo gobierno –Pedro Sánchez llevaba cuarenta días en La Moncloa cuando se filtraron los audios de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la examante de Juan Carlos I- y más tarde, en septiembre de 2018, ocurrirá otro tanto con un audio de una comida con comisarios de policía en la que la entonces fiscal de la Audiencia Nacional, en 2009, Dolores Delgado, llama maricón al magistrado Fernando Grande-Marlaska. Y es que, ahora, en 2018, nueve años después de esas grabaciones, ambos son ministros del gobierno de Sánchez.





Hablemos precisamente de Dolores Delgado y Álvaro García su brazo derecho en la Fiscalía General del Estado (FGE), su sucesor y actual FGE ¿Qué papel juegan en la trama que acaba con uno de los dos fiscales del caso Tándem Villarejo?





-Alguna de las filtraciones del sumario por parte del juez De Egea en 2018 se refieren al exjuez y abogado del imputado y más tarde acusado en Tandem-Villarejo, comisario Enrique García Castaño, apodado El Gordo. Es decir: Baltasar Garzón. Y también hay una referencia a la propia Delgado en la agenda de Villarejo que se investigaba con relación a la extradición del empresario naviero Ángel Pérez Maura, solicitada desde Guatemala por presunto pagos de sobornos. Eran indicios que carecen –hasta ahora- de veracidad. Pero la entonces ministra de Justicia, Delgado, está convencida de que Stampa ha sido el filtrador, sin pruebas, y de que va a por Garzón. Se crea un caso falso sobre la presunta relación sentimental del fiscal con una abogada de Podemos, partido que está personado en la causa Tándem-Villarejo. Y Delgado impulsa la investigación de una denuncia de Vox que recoge informaciones de prensa. Cuando el fiscal instructor, Carlos Ruiz de Alegría, propone archivar el tema porque es un caso fake, la FGE le pide que mantenga abiertas las diligencias sin nada que indagar. El fiscal finalmente se niega. Y con este tema en los medios llega el concurso de ocho plazas fijas en la Fiscalía Anticorrupción, el 27 de octubre de 2020. Dolores Delgado le deniega a Stampa, que estaba en comisión de servicios, la plaza fija. Objetivo: quitarle del caso Tándem-Villarejo. El caso Stampa se archiva más tarde.





En su etapa en El País, ¿se ofreció Villarejo a realizar algunos de sus trabajos?





-Carezco de información sobre ello.





¿Qué papel juega Stampa?





-Stampa es encargado en marzo y abril de 2017 por el flamante fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, próximo al PP de Madrid, de la apertura de las diligencias contra Villarejo. ¿Por qué a Stampa? Porque Moix llega con la idea de hacer una limpia de fiscales a los que considera “demasiado peleones”. Uno de ellos, por ejemplo, es Carlos Yáñez -actualmente en la fiscalía anticorrupción de Granada-, y no se fía de nadie. Se apoya en Stampa que éste viene de Lanzarote y está afiliado a la Asociación de Fiscales (AF), conservadora. Unas semanas más tarde se nombrará junto a Stampa a un fiscal más veterano y con gran experiencia, Se trata de Miguel Serrano. Los dos son demasiado independientes y se enfrentan contra viento y marea a los jueces. Además de perseguir a delincuentes poderosos se ven obligados a perseguir a los jueces para que estos persigan a esos delincuentes





¿Cuál era realmente la relación entre Baltasar Garzón y Villarejo?





-En el libro aporto el único audio que he obtenido entre Garzón y Villarejo -del 6 de febrero de 2017-en la que el primero convoca al excomisario a su despacho en Madrid para informarle de un trabajo que le ha encargado en Andorra. Y allí en un audio que graba Villarejo –son 25 minutos, 47 segundos- y que etiqueta “Andorra-Balta-6.17” hablan con una intensa familiaridad del rey Juan Carlos I a raíz de los reuniones que ha mantenido el policía con la examante del ahora emérito, de una presunta cuenta de éste en Andorra, del comisario Enrique Garcia Castaño, llamado El Gordo, y de un proyecto que habían comentado con anterioridad sobre Guatemala en el que el excomisario hace referencia a su amigo suyo, Adrían de la Joya. Se trataba de la ya citada extradición de Pérez Maura. Garzón ha dicho que nunca ha participado en negocios con Villarejo y que en todo caso si se hubiera hablado de algo jamás se concretó ninguno. Pero subrayo que la aparición del audio con la voz de Delgado y de la información sobre su posible y al parecer inexistente relación con la extradición de Pérez Maura deterioró su posición en el Gobierno de Pedro Sánchez, que mantenía una relación de simpatía con la pareja Delgado-Garzón.





En otro orden de cosas. ¿Cree que en España, tarde temprano ocurrirá como en Italia en los 90 y aparezca algún juez al estilo Tangentopoli





-La red de tangentes (soborno en italiano) de los primeros años noventa afectó a los grandes partidos políticos de Italia. Un grupo de jueces colocó al sistema en una crisis por la extendida corrupción. En España hemos tenido estas investigaciones. El caso Filesa (facturas falsas del PSOE en la campañas electorales, 1989), el caso Naseiro (PP), y más recientemente, el caso Gürtel y sus secuelas en la Caja B del PP, son ejemplos de esa corrupción. Hay que recordar que las fechorías de Francisco Correa con el PP provocó, vía moción de censura del 1 de junio de 2018, la caida del gobiernom de Mariano Rajoy.





¿Qué horizonte vislumbra para el 23J?





-Da la impresión de que los votantes han asumido la demonización de la alianza del PSOE con Unidas Podemos y el imaginario de una España que estaría al borde de 1934-36. La realidad nada tiene que ver con esa imagen. Pero la lluvia fina ha calado. Al menos esa es mi lectura de los resultados del 28-M. La campaña del 23-J será parecida e incluso con mayor virulencia, ya que aportó el éxito al PP. Todo dependerá del partido que ocupe el tercer puesto: Vox o Sumar. No vislumbra una mayoría absoluta del PP, sin la alianza con Vox.





¿Aparecerán más audios de Villarejo que aún no conocemos?





-Cómo las meigas, haberlos haylos. Yo mismo tengo una colección, aunque de menor interés público. Y Villarejo ya alertó en el juicio de Iron-Land-Pintor, las primeras tres piezas enjuiciadas y cuya sentencia saldrá en pocas semanas, de la Operación Gamba: un audio entre Ana Rosa Quintana, Eduardo Inda, Gemma Alcalá, esposa del ex comisario, y el propio Villarejo, donde se comenta información íntima de la reina Letizia y el rey Felipe VI. No es la palabra de Villarejo la que me lleva a afirmar que ese audio existe en la causa Pintor (contratación de Villarejo por parte de Juan Muñoz, el marido de Ana Rosa Quintana). Tengo constancia de que está en el sumario. Pero es que también lo tiene Villarejo, quien aportó a los dos periodistas esa información.





Sobre el autor





Ernesto Ekaizer (1949), periodista español de origen argentino, casado y con tres hijos, vive en Madrid desde diciembre de 1977. Cuenta con una larga y prestigiosa trayectoria profesional que le ha llevado a obtener en el año 2000 el Premio Ortega y Gasset de Periodismo. Ha sido adjunto a la dirección del El País, director del diario económico Cinco Días, colaborador de Carlos Llamas, Iñaki Gabilondo, Pepa Bueno y Josep Cuní en la Cadena Ser. Trabaja para El Periódico de Cataluña y el grupo Prensa Ibérica. Comparte con Toni Clapés todos los miércoles Versió RAC 1 en la radio privada del grupo Godó y colabora con Eduard Pujol en el programa Fax, en 8 TV. Es autor de dieciséis libros, entre los cuales destaca su última obra, en 2021, El rey al desnudo. Historia de un fraude, un éxito de ventas y de críticas.