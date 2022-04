Hijas del Fuego

Y esto es lo primero que conviene destacar: el que se trata de una labor universitaria realizada por la última promoción –la de este curso- que saldrá por esas puertas de la calle Laraña con una formación extraordinaria, gracias sobre todo al profesorado. En esta ocasión, guiados por la mano maestra del Titular Olegario Martín Sánchez, que se ha entregado siempre a sus discípulos y al “Alma Máter”, casi olvidando por completo su propia obra, y al incipiente y no menos entusiasta profesor Bartolomé Palazón Cascales, el cual, gracias a una Beca dentro del Plan de Recualificación del Profesorado Universitario, a través de los fondos Europeos, imparte durante el presente curso el Programa Docente en la hispalense.

Esta circunstancia requiere reparar en lo que esto significa comenzando por admirar la tarea que ejerce el profesorado de una carrera que desde su creación, está constituida por grandes autores y no me refiero sólo a la Facultad, sino desde que se funda la Real Academia de Sta. Isabel de Hungría y viene desarrollándose en los estudios, obradores, talleres y aulas. Labores calladas que ahora ven su recompensa en estas serie de obras hechas por los “aprendices”, pero guiadas en todo momento por ellos.

Lo segundo y dentro del mismo contexto universitario, sería reconocer que no se trata de artistas provenientes de otros centros de estudios como pueden ser a título de ejemplo, las clases que se imparten en los Centros Cívicos o aprendizajes alternativos. No. Para llegar a la perfección que alcanzan, han debido de aprender un sinfín de nociones que van desde la anatomía del cuerpo humano hasta los procedimientos y técnicas no sólo de la Escultura, sino de la pintura, el grabado, la fotografía, ...