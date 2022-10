Hilary Swank confirma que está embarazada de mellizos a sus 48 años

La actriz Hilary Swank, ganadora del Óscar por «Boys Don’t Cry» y «Million Dollar Baby», confirmó este miércoles en la televisión estadounidense que está embarazada de mellizos a sus 48 años de edad.

«Es algo que siempre he querido durante mucho tiempo, y mi próximo proyecto es ser madre. Y no de uno, de dos», dijo durante una entrevista emitida en el programa «Good Morning America».

Swank se casó con su actual marido, Philip Schneider, hace cuatro años en California, un año y medio después de que los dos se conocieran en una cita a ciegas.

La actriz, que durante la década de los 2000 fue uno de los rostros más destacados de Hollywood al ganar dos Óscar a la mejor interpretación femenina, abandonó los focos hace varios años para pasar más tiempo con su familia.

En 2015 se tomó un descanso de la actuación para cuidar de su padre, quien sufría una enfermedad respiratoria.

«Hay algunos proyectos muy bonitos, pero al final no hay nada que quiera más que pasar tiempo con mi padre durante este momento en el que me necesita. Ese tiempo no se recupera», afirmó durante una entrevista en el programa nocturno «The Late Show».

Cuando volvió a estrenar proyectos, en 2020, Swank admitió en una entrevista con Efe que había rechazado infinidad de trabajos.

«Siempre nos definimos por lo que hacemos pero dejar mi carrera me hizo ver que hay más que una profesión en la identidad de alguien y conocí cosas de mí muy importantes», comentó por el estreno de la serie de Netflix «Away».

Swank ha encontrado en la pequeña pantalla la plataforma para su regreso, pues este viernes estrena otra ficción televisiva, «Alaska Daily», en la que encarna a una periodista de investigación que deja su trabajo en Nueva York para comenzar una nueva vida en Alaska.