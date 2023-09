Hoy hubiera cumplido 80 años Antonio Tabucchi, el italiano que mejor escribió de Portugal

Aparte de La cabeza perdida de Damasceno Monteiro, ya de 1997, la novela deliciosamente protagonizada por un periodista de calle es, en efecto, Sostiene Pereira, ambientada en la Lisboa salazarista de 1938. El reportero Pereira ha abandonado la crónica negra para centrarse en la sección de Cultura de un periódico de su ciudad. El cambio parece venirle bien a un hombre al que no le gusta meterse en política y cuyo corazón no termina de cicatrizar por la muerte de su esposa. Todo cambia cuando entrevista al joven filósofo, Monteiro Rossi, que le llama tanto la atención por su personalidad y por haber escrito acerca de la muerte, que lo contrata para su rotativo con la intención de que redacte necrológicas de escritores más o menos famosos que estaban aún en este mundo. El joven Rossi, sin embargo, se complica la vida escribiendo sin pelos en la lengua sobre el fascismo de escritores consagrados como Marinetti o Gabriele D’Annunzio, por lo que Pereira termina debatiéndose entre apoyar aquellas verdades o censurar al joven colaborador para no verse envuelto en sus cuestiones políticas... Todo eso mientras Pereira empieza a abrir los ojos sobre el régimen en el que vive aunque él no quiera verlo por concentrarse solamente en la literatura y en la nostalgia por su difunta mujer, con cuyo retrato habla a diario. El joven Rossi le pide a Pereira que aloje a un primo suyo, que está reclutando jóvenes para combatir contra Franco en la Guerra Civil Española. Al ser descubiertos, la policía política asesina a Rossi, y esto cambia radicalmente a Pereira, que publica un larguísimo artículo de denuncia del régimen en su periódico y huya a continuación de Portugal y del fascismo, que es de lo que se critica en el fondo de la novela.

Sostiene Pereira, que no tardó en traducir aquí la editorial Anagrama y que señalaba elegantemente la llegada al poder de Berlusconi con el partido Forza Italia en 1994, impulsó definitivamente a Tabucchi en toda Europa, que siguió publicando (aquí en España con Anagrama en todas sus colecciones) incluso más a menudo títulos ya imprescindibles como La gastritis de Platón (1998), Sueños de sueños. Los tres últimos días de Fernando Pessoa (2000), Se está haciendo cada vez más tarde (2001) o Tristano muere (2004).