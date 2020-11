Humor y un homenaje a la cultura se unen para abrir el 17 Festival de Sevilla

Una gala, en la que el humor ha tenido un papel protagonista y que ha servido para homenajear al sector cultural, ha abierto esta tarde la 17 edición del Festival de Cine de Sevilla, nueve días de cine europeo con más de 150 títulos, 28 estrenos mundiales y 72 premiéres nacionales.

Los creadores de la revista satírica Mongolia, Darío Adanti y Edu Galán, se han plantado en un escenario del Teatro Lope de Vega desmontado, como una forma de "reivindicar la importancia de apostar por la cultura", ya que "los teatros no se montan solos, los conciertos no se montan solos...", destacando la importancia de las personas que trabajan en todos los sectores de la cultura para que se mantenga a diario.