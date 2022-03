Impactarte: el impacto del arte en la Fundación FUNDDATEC

Antes de entrar en el comentario de las autoras participantes y de las obras expuestas, convendría hablar aunque someramente para quienes aún no las conozcan, las labores que hacen y quienes hacen posible la Fundación FUNDDATEC, una Fundación privada y sin ánimo de lucro, integrada por una serie de Patronos de facto o de Honor, Empresas, Mecenas particulares, Embajadores de la misma, Comisionados, Consejeros y una Junta Directiva a cuyo frente se encuentra, su Presidente, Antonio Retamero Mates.

El número y los nombres de todos los que la hacen posible, ocuparía mucho espacio, por lo que me limitaré en esta primera entrega, a las empresas colaboradoras, sin las cuales -junto a todos los demás- los Proyectos que desarrollan en ámbitos como la Música, el Flamenco, la Educación Inclusiva, las Ayudas a Colectivos Desfavorecidos,...que se realizan desde el 2000 y desde 2016 en que se incorpora al Pacto Mundial de la ONU, compartiendo sus principios y Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin los cuales no sería posible abarcarlos, como son: PS Power Solution, Synertrade econocom, Servinform, Encelab laboratorio europeo de economía circular, Optimiza tu negocio, Epgsalinas, Samu, Eco sostenibles, O`Clock e IcadA y el grupo social de la ONCE, en el que se incluye Ilunion, con su división de Hoteles, en el que se integra el Alcora.