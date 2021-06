Indeterminado plural

Aunque pueda parecer lo contrario, la problemática de la intersexualidad no es privativa de nuestra época. Ha existido en todos los tiempos. Esta obra, adaptación de la novela de Arsenio Moreno del mismo nombre, nos muestra el ejemplo de una monja del siglo XVII que se convirtió en soldado en las campañas de Nápoles y Flandes durante el reinado de Felipe III.

El personaje central, Don Gaspar Muñoz, nació en el seno de una familia de campesinos en una pequeña población rural cerca de Úbeda. Se le reconoció como niña y fue bautizada como Magdalena Muñoz. Al ver sus padres que no le bajaba la regla, y tras confirmar el médico que no podría ser madre, decidieron internarla en un convento siendo todavía una niña, y allí estuvo hasta que, a causa de un accidente, a los veintiocho años florecieron sus órganos masculinos. Dejó el convento y, a causa de un nefasto incidente provocado por el rechazo social que provocaba su condición, acabó alistándose en los tercios de Flandes como soldado hasta que, ya en plena madurez, volvió a su pueblo junto a su madre.

La dramaturgia gira en torno a su biografía, que él mismo se encargó de escribir, y se estructura como un falso monólogo, ya que tanto al personaje de la monja Magdalena como al del soldado Gaspar, le acompaña un músico que toca el piano y canta algunos pasajes de la historia de vida del protagonista, además de interactuar con él asumiendo algunos papeles cortos que ambientan la historia. Con ello Bocanegra se propone imprimir una mayor fluidez a la dramaturgia- que debido a su fuerte impronta narrativa resulta un tanto cansina por momentos- aunque no deja de ser un recurso un tanto forzado que impone un claro desnivel en el plano de la interpretación dramática.

Por otro lado, aunque el texto condensa toda una vida de sinsabores, no entra de lleno en el conflicto que provoca en el personaje su intersexualidad. Solo en la escena final se queja de no haber sabido encajar su cuerpo con su género y condición sexual. Por fortuna, la puesta en escena cuenta con un excelente entramado formal, fruto del buen hacer de la producción ejecutiva de Carmen Montes. También es un acierto la música en directo de José Manuel Vaquero y, sobre todo, la maestría de Juanjo Macías, un actor más conocido en su faceta de cómico que aborda esta interpretación con una buena dosis de versatilidad y dominio de las claves del monólogo dramático. El ritmo es un tanto denso y su movimiento actoral un tanto monótono y reiterativo. Nada que no pueda corregirse con unos cuantos bolos.