Irene Junquera: «Hay que tener muy claro lo que queremos»

-Cuando hablas de Elena y, sobre todo, ven en ella ese talento, también se ensalza la figura del profesor. Siempre hay algún docente que te marca, que saca de ti algo que a lo mejor nadie antes en tu familia te lo había remarcado Bueno, es que para mí es vital la figura del profesor. Yo creo que depende del profesor que tengas en una determinada asignatura, probablemente acabes odiando o amando esa asignatura. Pues mira, no me lo había planteado, pero yo tuve un profesor de Lengua maravilloso que se llamaba Javier López cuando estaba en 6º de Educación Primaria. A mí siempre me ha gustado leer y me ha encantado la Literatura, pero él hizo que me gustara todavía más. Y me ha pasado lo mismo, pero al contrario, con otras asignaturas que no diré. Y en el caso de la novela, gracias a esas profesoras, primero en el pueblo y luego en el colegio en Madrid, se descubre algo de Elena que en su casa ni siquiera se planteaban, ni siquiera eran conscientes de ello. Que eso pasa, pues tú con tus hijos estás a unas cosas: a cuidarles, a que sobrevivan... Y en el cole pues les ven en otro ámbito. Pero No, realmente yo no tuve un profesor que me dijera que iba a acabar escribiendo una novela. - ¿Hay algo de autobiografía en Elena? No hay nada de autobiografía. -Muchas veces tenemos familia más allá de la misma en amigos, en conocidos, en compañeros de trabajo que te pueden aportar más que algunos familiares, como en el caso de Victoria ¿no? Claro. En Victoria se unen varias cosas: que es familia, que es mayor y que es su tutora en Madrid. Elena es una niña muy inocente, que venía de un pueblo y que le han enseñado a respetar muchísimo esa figura. Si te cruzas con una persona así, como en este caso la tía Victoria, pues corres al riesgo de pasarlo muy mal, que es lo que le pasa a Elena. Luego vamos descubriendo poco a poco motivaciones, vamos entendiendo o quizás empatizando algo con la tía Victoria, pero sí, esto sucedía muchísimo antes y ahora a lo mejor también, pero menos. Creo que se nos imponen menos cosas ahora. - Demasiado poca, diría yo. No hay punto medio, y en el punto medio está la virtud. - Al final buscas en la novela ese punto medio entre lo pasado y lo actual. A veces me comentan que, en el matrimonio, había que aguantar a toda costa y ahora parece que a la mínima se rompe, como que no tiene importancia. Para mí la clave de todo, como tú dices, es el punto medio. Lo más importante de lo que hemos avanzado es que ahora podemos decidir lo que queremos hacer. Nadie tiene que estar en un sitio en el que no quiere estar. Éste es otro de los mensajes que yo quiero mandar. Es muy difícil salir de una situación, sea la que sea, de maltrato, una relación de pareja en la que no quieres estar, un trabajo en el que no eres feliz... Es muy difícil. Pero lo que quiero mandar es ese mensaje. Si Elena en esa época se lo podía plantear o conseguir ayuda, ahora es mucho más fácil. Pero tampoco quiero desvelar muchas cosas de la novela...



-Tenías clara la trama, pero, de pronto, viste que necesitabas ese antagonista que te podría dar un plus a la novela...



Y me costó. Porque, claro, es mi primera novela y tú haces un personaje con todo tu cariño pero de repente, empiezan a pasarle cosas horribles y necesitas de esos personajes...



-¿Tienes a algún referente literario en el que te hayas inspirado para escribir la novela?



Me encanta leer, me gustan muchísimos autores, si bien es cierto que durante la escritura de la novela he leído todavía más. Y, además, leía con un poco de ansiedad porque veía cómo hablaba tal escritor, cómo escribe esta escritora, o aquella y yo no escribo así... Pero bueno, creo que también es mi estilo, que te puede gustar o no gustar, pero al final he encontrado un poco una manera de hacerlo, de escribir. Sí te puedo decir que me encanta Sally Rooney, una autora muy joven cuyo libro me he leído hace poco titulado Gente Normal que me ha flipado, totalmente diferente a lo que escribo yo. O Paloma Sánchez Garnica, que siempre la menciono porque es una autora de la que me fascina su forma de escribir, cómo se documenta, y que empezó a escribir relativamente tarde. Y de pequeña me encantaba Lorenzo Silva o Juan José Millás, no sé, es que hay muchísimos autores. Ojalá me parezca en algo, pero bueno, no creo.



-¿Has querido hacer algo de pedagogía con tu novela para la sociedad que viene?



Mi sobrina mayor tiene trece años. Para la que tiene diez, pues no, no la recomiendo. Pero mi novela sirve tanto para la mujer que tiene trece o quince como para una mujer de 55. Porque es que es lo que te decía al principio: me apetecía mostrar una historia de cómo la gente, Elena, la protagonista, va superando barreras. Aparte de denunciar las cosas que siguen pasando. Y que en el caso de que mi sobrina lo lea, pueda reconocer esos aspectos negativos y diga “yo esto no lo quiero si eso llega a suceder”. Pero también dejar la idea de que hay que luchar por tus sueños, el luchar por ser quien eres y poner límites y quererte, esas cosas creo que son importantes.



-Siendo colegas, no podía desaprovechar la oportunidad de preguntarte varios asuntos de los medios. ¿Cómo ves actualmente el mundo del periodismo en esta sociedad de la inmediatez, la posverdad, las fake news o el postureo?



Mira, hace poco salió una noticia mía y se replicó automáticamente en treinta medios. Y es una noticia que ni siquiera era (ni es) cierta. ¿Qué pasa? Que tenemos un problema con la inmediatez. La gente se entera de algo, lo pone automáticamente en sus redes y no lo contrasta. Luego, cualquiera puede hacer de periodista a través de las redes sociales. Y yo creo que la clave de todo, la solución, y yo es lo que siempre intento decir a mi familia y a mis amigos, es ya que tenemos tantas opciones y tantos medios, busca la misma noticia en cuatro medios diferentes y entonces te podrás enterar y podrás sacar una conclusión, porque si siempre lees el mismo periódico probablemente esté formulada de una forma la noticia y en este otro de otra. Lo mejor es hacerse una idea global y por supuesto no te informes a través de las redes sociales por lo menos no de cualquiera, sino de medios de comunicación.



-¿Está Irene Junquera en retirada de los medios y se va a dedicar a escribir?



Para nada. Yo sigo en los medios. Estoy en El Desmarque, en Cuatro, en Radio Marca y también estoy en Twitch y en las redes sociales.



-¿Qué opinas de todo el escándalo que hay en torno al Caso Negreira y que salpica al fútbol español?



Ezequiel, es difícil pensar que el fútbol y el arbitraje son los únicos estamentos de la sociedad libre de corrupción. Espero que se esclarezca todo pronto y que si el Barça ha incurrido en algo ilegal, se le sancione. Igual que cualquier otro equipo, por supuesto.



-¿Animarías a ese joven que está en Bachillerato pensándose si elegir la carrera de Periodismo a que opte por ella a pesar del alto índice de paro y la precariedad laboral de la profesión?



¿Tú sabes decirme una profesión que no tengo una situación precaria? Por desgracia, cada vez más, a no ser que seas funcionario. Pues entonces yo lo que le diría a la gente es que a mí me dijeron: das una patada y salen 200 periodistas. Pero es que eso pasa en todas partes y yo estaba súper convencida de que iba a llegar lejos y por lo menos que iba a ser feliz y a dedicarme a lo que estudié, que es lo que quería hacer. Entonces creo que al final lo que hay que inculcar a los chavales, que estoy segura de que lo haces, es que, si trabajas duro, lo normal es que te vaya bien. Puede pasar que tengas mala suerte; hay momentos difíciles yo he estado dos años sin trabajar nada. Y es complicado. No te salen las cuentas, pero están ahí. Lo que pasa es que hay que currar y hay vacaciones que te vas a perder con tus colegas y vas a tener que ser becaria unos meses y cobrar muy poco y empaparte guardias horribles, pero si realmente te gusta y tienes vocación, se hará más llevadero. Y si te dedicas a algo que no te gusta, tendrás la misma mierda con perdón, pero además haciendo algo que no te gusta.



-¿Y vas a seguir escribiendo?



De hecho, ya he empezado. Estoy escribiendo una cosa totalmente diferente, no sé dónde me va a llevar, pero me encantaría. ¿Sabes la clave? Y tú también me vas a entender. Que al ser periodista autónomo tengo la posibilidad poder dedicar mi tiempo y organizarme un poco como pueda y me apetezca, algo que me va a permitir seguir escribiendo.



-Quizás Planeta te llame para esa segunda novela...



Ojalá. Por eso yo le pido a la gente desde aquí que se compre el libro, porque si no compra mi libro yo no puedo seguir escribiendo. Bueno, sí puedo escribir, pero no se publicará. Me gustaría seguir llegando a la gente y para eso tienes que publicar. Pero para eso te lo tienen que comprar. Entonces sí, me encantaría que me llamaran para esa segunda novela.



-¿Qué estás recibiendo de tus seguidores en redes?



El feedback que estoy recibiendo es muy positivo. Entonces hay que darle la oportunidad mi novela, leértela, y luego, el clásico boca a boca. Al final es lo que funciona.



-¿Echas de menos El Chiringuito?



Echo de menos a mis compañeros, pero bueno, hablo con ellos. Entonces, es un echar de menos bonito. No es un sufrimiento.



-Por último, y parafraseando tu libro, “tenemos todo el tiempo del mundo” para seguir escribiendo y para seguir estando en medios, ¿no?



Exactamente, esa es la clave, tenemos todo el tiempo del mundo. No sabemos cuánto es, así que hay que aprovecharlo.