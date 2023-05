Irene Llano: «Con la poesía no hay problemas, hay soluciones»

Si bien las paradas del tren literario en esta Estación acostumbran a tener formato de entrevista, la autora – que aseguró estar muy nerviosa aunque no lo aparentase – prefirió hacer una autopresentación , para ser ella la que hablase sobre el libro y desentrañase las vivencias, recuerdos y relaciones contenidos en él.

La entonces poetisa novel ya es una autora confirmada , y acudía este martes a su cita con las letras con ‘Desde mis raíces’ . Apenas cinco meses después de dar a conocer su primera antología poética, repetía escenario para presentar su segundo compendio de poemas , esta vez con un tono mucho más íntimo y personal .

Pero, más allá, “te adentrarás para saber de temas como la discapacidad y sus problemas” la “injusticia” de tener que llevar velo. Desde estos temas más sociales retoman los poemas de nuevo el hilo familiar, con la felicitación a su padrino – a quien dedicó la presentación por no haber podido asistir por enfermedad – o “la nueva relación entre dos amigos, Carmely y Charly”. Con todo ello, Irene pretende “que lleguen al lector y sientan lo mismo que yo ” cuando los escribió.

La autora encontró así en la poesía la forma de expresar su mundo interior y su creatividad . Es el vehículo más apropiado, pues “ la poesía abre la mente ”, afirmó en el acto. “Con ella te evades de preocupaciones. Con la poesía no hay problemas, hay soluciones ”, apostilló.

Aunque al principio sus versos no eran tomados muy en serio incluso ni por ella, con 15 años se alzó con el primer premio – dotado con 5.000 pesetas , lo que hoy serían 30 euros – en un concurso organizado en el club social de factoría de Renault de Sevilla . Con este espaldarazo en su afición, y el apoyo especialmente de su tío Agustín – que la animó a leer más y a adquirir técnicas para escribir mejor – fue ganando confianza para seguir escribiendo.

A punto de sacar su tercer poemario, dedicado a la Semana Santa de Sevilla

Después de vaciar su alma en estos dos volúmenes, avanzó que ya tiene avanzado su tercer poemario, aunque en este caso con una temática totalmente distinta. Concluido y “a falta de corregir”, está dedicado a la Semana Santa de Sevilla. “Yo soy muy cofrade, y la vivo muy intensamente”, aseguró, por lo que ha encauzado su escritura en este caso por sus sentimientos religiosos.

Como anécdota, contó Irene Llano que sus profesores no daban crédito cuando han visto que aquella alumna de suficiente en Lengua y que no destacaba especialmente por sus dotes literarias no tiene uno, sino dos poemarios publicados. Confesó que estos le han recomendado que lea más como forma de ampliar vocabulario para enriquecer la que ya de por sí es una poesía rica en matices y sentimientos.

Mercedes Bueno – tercera teniente de alcalde y delegada municipal de Juventud y Bienestar Social, que la acompañó en este acto – también le hizo varios encargos. En primer lugar, la exhortó a no dejar de escribir, “pues la literatura nos da vida”. Y, para concluir la presentación, la animó a volver a esta Estación a presentar su tercer libro, así como los sucesivos que, atendiendo a su capacidad creativa, no tardarán en llegar.