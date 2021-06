Ismael Lozano desnuda la memoria histórica del Pasaje Begoña

El escritor granadino, afincado en Lanzarote, Ismael Lozano, acaba de publicar su séptima novela, la tercera de temática LGTBI, cuando se cumple medio siglo de la redada policial que cerró el Pasaje Begoña en Torremolinos, ocurrida en la noche de San Juan de 1971. En 'Pasaje Begoña', Lozano ahonda en el trasfondo social del que se ha considerado como la cuna de los derechos del colectivo LGTBI en España, con un relato que desnuda la intolerancia de la sociedad franquista hacia las personas homosexuales y las personas con discapacidad.

Ismael Lozano (Granada, 1978) tiene a toda su familia en Guadix, pasó su infancia y adolescencia en la Sierra de Cádiz, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla y tras cursar un Máster Internacional en Dirección y Gestión Hotelera en Madrid y Suiza, se trasladó a vivir a Lanzarote en 2003. En Canarias ha publicado siete novelas, 'Todavía no me he ido', 'Vagos y Maleantes' y 'Pasaje Begoña' de carácter reivindicativo en defensa de los derechos del colectivo LGTBI.

En esta ocasión, cuenta la historia de un joven homosexual que es obligado a casarse con una joven con discapacidad intelectual para evitar la cárcel. Lozano aborda la condición personal de cada uno desde un respeto y delicadeza exquisitas para desnudar el desprecio y marginación en la que se desenvolvían ambos colectivos, homosexuales y personas con discapacidad, en la España de los años 70. La trama se va complicando con personajes que revelan el espacio de tolerancia que fue el Pasaje Begoña y la intransigencia social hacia la diversidad y la libertad sexual de esa época.

Homenaje a los luchadores por la libertad y el respeto

El autor ha contado con el asesoramiento del presidente de la Asociación 'Pasaje Begoña', Jorge M. Pérez García, y los estudios realizados sobre ese período por las Universidades de Granada, Málaga y ´Pablo Olavide' de Sevilla. Publicada por la editorial siete islas, y escrita durante los meses del estado de alarma por la pandemia de la Covid19, 'Pasaje Begoña' llega a las librerías tras el éxito editorial de 'Vagos y maleantes' que también recuerda la represión contra los homosexuales durante el Franquismo.

En ambas novelas Lozano muestra la fortaleza de hombres y mujeres que se mostraron solos y ante el peligro contra la injusticia institucionalizada del régimen franquista. Y con las dos quiere rendir homenaje a quienes lucharon por vivir de forma diferente, desde la libertad y el respeto, y por abrir el camino en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI.

El escritor persigue así dar voz a los hechos que la memoria colectiva ha silenciado históricamente “para que las nuevas generaciones sean conscientes de lo que ocurría en este país hace solo unas cuantas décadas y para reivindicar la importancia de unirnos y no perder ni uno solo de nuestros derechos”, sostiene Lozano.

El Pasaje Begoña fue un corredor comercial donde se instalaron los primeros bares de ambiente homosexual en España. Estuvo en funcionamiento durante ocho años y siete meses, desde noviembre de 1962 hasta el 24 de junio de 1971. Llegaron a existir más de 50 locales y su gran popularidad atrajo a celebridades de todo el mundo como John Lennon, o la pianista de jazz Pía Bech, actores de Hollywood, personajes de la realeza y nombres nacionales como Sara Montiel o Massiel.

La noche de San Juan de 1971 la policía del régimen franquista llevó a cabo una gran redada donde más de 300 personas fueron identificadas, 114 de ellas detenidas, los extranjeros fueron deportados, los bares y salas de fiesta cerrados y se pusieron grandes multas. Su cierre constituyó el fin de una era. Fusiles contra lentejuelas y destrucción de libertades. La prensa internacional se hizo eco de la brutalidad de la redada al ser considerado hasta entonces un oasis de libertad en una España reprimida.

La Asociación Pasaje Begoña pretende ahora devolver a este espacio el resplandor que tuvo como ejemplo de convivencia y respeto a la diversidad, según señala su presidente Jorge Pérez.

Tanto el Parlamento de Andalucía como el Congreso de los Diputados han declarado al Pasaje Begoña como lugar de memoria histórica y cuna de los derechos y libertades LGTBI.

Los Ayuntamientos de Sevilla y Torremolinos celebrarán sendas jornadas de conmemoración del 50 Aniversario de la redada policial los días 24 y 25 de junio respectivamente. Coincidiendo con esta fecha, Ismael Lozano presentará su novela 'Pasaje Begoña' en la Carpa Central de la Alameda de Hércules el jueves 24 de junio, dentro de las actividades programadas por el Orgullo de Sevilla. Y el viernes 25 firmará ejemplares en el stand de III Feria del Libro LGTBI de 18.00 h. a 22.30 h.