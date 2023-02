Jeanette arremete contra los Goya: «Me robaron el puesto»

La cantante Jeanette ha lamentado que la Academia de Cine no haya contado con ella para cantar el 'Porque te vas' en la edición 37 de los Goya, celebrados el pasado sábado en Sevilla.

"Me robaron el puesto que me tocaba a mi. Fue una sorpresa no verme ahí. Era lógico que estuviese yo, seguramente yo hubiese sido la elección de Carlos Saura", ha asegurado a su salida de la capilla ardiente del director de cine.

La artista ha señalado que se ha acercado para "despedir al maestro" a quien ha cantado por último vez la banda sonora de 'Cria Cuervos'. "He cantado a capella la canción que más le gustaba. Ha sido muy emotivo", ha reconocido.