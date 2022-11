Jerez, aquella ciudad de los gitanos que Lorca nunca visitó

Allí también estuvo don Antonio Chacón, pero este nombre –otro jerezano, y curiosamente el más famoso de la época- lo omite por completo Lorca, no solo en su Poema del cante jondo que había escrito en 1921 pero que no publica hasta una década después, sino –más extraño todavía- en las muchas conferencias sobre flamenco que dio en la Residencia de Madrid y hasta en Argentina o Cuba. Las famosas “Viñetas flamencas” de aquel libro lorquiano están dedicadas precisamente a “Manuel Torres (sic), Niño de Jerez, que tiene tronco de faraón”, y Lorca se maravilló siempre de que Manuel Torre tuviera el duende a flor de piel. Y eso que probablemente no conoció una de las anécdotas más sabrosas que llegó a contar Fernando de Triana, sobre lo que le relató el guitarrista Niño de Huelva aquella vez que fueron a su ciudad para cantar, bien pagados, en una fiesta de señoritos. Torre intentaba templarse para empezar a cantar, pero no tenía tono, decía, hasta que quienes lo habían contratado le dieron cuatro duros y lo echaron de allí. De camino de vuelta en la tartana, pararon en la localidad de Niebla, y fue entonces cuando el genio le dijo a su guitarrista que cogiera la sonanta. “¿Ahora tienes ganas de cantar?”, le reprochó Manolo de Huelva, que siguió contando que, en la posada, se celebraba el bautizo de un gitanito y allí estuvieron cantando y tocando dos días sin parar. Así era el Torre, con quien Federico, después del concurso de 1922, volvió a reencontrarse en la fiesta de Pino Montano (Sevilla) que había organizado el torero Ignacio Sánchez Mejías días antes de la Nochebuena de 1927 para agasajar a los poetas que estaban fundando, sin saberlo, la famosa Generación. De ese otro encuentro también habría de acordarse Rafael Alberti, pues lo cuenta en La arboleda perdida.