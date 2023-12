Jon Fosse, el Premio Nobel de 2023 que resume la vida en un día

Al noruego Jon Fosse (1959) no lo conocían en España ni los muy lectores, pero en cuanto le han concedido el Premio Nobel de Literatura, hace solo unos días, han aflorado a la superficie de las librerías de nuestro país los títulos que determinadas editoriales, como De Conatus y Nórdica, habían publicado ya, incapaces de hundirse del todo, como le ocurre a ese señuelo del pescador Johannes que protagoniza la última obra editada una vez más en España y traducida por Cristina Gómez Baggethun y Kirsti Baggethun, Mañana y tarde, escrita allá por el año 2000. Ese pescador al que en esa mágica novela contemplamos de recién nacido y de anciano funciona como suave metáfora de toda la escritura de Fosse, que jamás se ha obsesionado con las historias de acción, sino con la literatura que ejerce de ella misma, es decir, con señalarnos sin alharacas la esencia universal de lo que somos.

En esa novela se cuenta, de la mañana a la tarde, el parto de un niño que va a llamarse Johannes y luego la alucinación de un anciano llamado igualmente Johannes que no sabe que se está muriendo o que se ha muerto ya, ingrávida su conciencia a lo largo y ancho de toda una vida que se parece a la de todos en su brevedad, en ese suspiro que, sobre todo literariamente, podemos comprender recordándonos a nosotros mismos de niños o pensando en la ancianidad de nuestros padres o abuelos, asegurando sin atisbo de surrealismo que todo ha sido un soplo, efectivamente. Ese hermoso sueño de la vida es retratado por Fosse con una prosa rítmica a la que ni siquiera le hacen falta puntos pero que nos guía hábilmente a través del pasado y el presente.

La prosa de Fosse nos recuerda por momentos a la de Miguel Delibes cuando experimentó con ese mismo fluir del narrador y de la conciencia y de los diálogos de sus personajes en aquella maravilla que fue Los santos inocentes, de 1981, cuando Fosse aún no había dado el primer paso para convertirse en escritor, pues su primera obra es de 1983, de hace justamente 40 años en los que le ha dado tiempo a publicar de todo, sobre todo teatro, pero también mucha poesía, ensayos y por supuesto novelas, como Raudt, svart (Rojo, negro), con la que se estrenó. El fluir de la conciencia de los escasos personajes no solo nos recuerda a James Joyce sino también a quien sí recibió el Nobel, nada menos que a Ernest Hemingway en una obra maestra como El viejo y el mar, tal vez será por lo que Mañana y tarde tiene de alegoría vital en el suave oleaje de un barquito que sale a pescar y que en realidad solo atrapa recuerdos del pasado y nebulosas de un presente moribundo en el que se confunde la línea del horizonte, entre el cielo y el mar. “¿Tu señuelo se niega a hundirse hasta el fondo? dice Peter Sí, dice Johannes y sacude la cabeza Pues eso no está bien, dice Peter y Johannes levanta la vista y ve lágrimas en los ojos de Peter No está bien, no, dice Peter Me duele oír eso, dice El mar no te quiere, dice y Peter se enjuga las lágrimas En ese caso no te queda más remedio que quedarte en tierra, dice Peter y Johannes piensa que hay que ver las cosas que dice este hombre y además ya puede espabilar y cortarle a Peter las melenas que lleva, se le ven tan ralas y canosas, y mira que se ha quedado flaco, es casi una vergüenza lo flaco que está Así que el mar no te quiere, dice Peter Eso parece, dice Johannes Pero, ¿qué querrá decir eso? Pregunta y ve que Peter sacude la cabeza y entonces el barco coge rumbo a la tierra y la costa del Cementerio”.