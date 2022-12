Jorge Gallego, el pintor de Montellano que consolida su pica en Madrid

Con razón dice Gallego que, cuando pinta algo, es “porque lo he vivido de alguna forma”. Y ese algo no tiene que ser un paisaje o un objeto, sino “un acontecimiento, un pensamiento, un sentimiento o una pequeña emoción emanada de un momento fugaz” que luego pueden cristalizar en una idea que sea la semilla de una pieza artística. Los caminos de la creación, como teorizó Bécquer, son tantas veces inescrutables. Y ahí radica la labor del artista, que no se conforma con la artesanía de lo bien hecho, sino que indaga permanentemente en lo que hay detrás. “No podemos quedarnos con la pintura puesta sobre el lienzo, porque esa es la piel, la última capa que cubre todo lo que hay detrás; esa pintura es la palabra que cuenta lo oculto, el verso que narra el misterio”, asegura el pintor montellanero. Lo dicho: Jorge Gallego no solo interiorizó hace mucho la teoría becqueriana de Gustavo Adolfo, sino la práctica pictórica de su hermano Valeriano. Al fin y al cabo, sevillanos, amantes del misterio y eternamente curiosos son los tres.

Paisajes absorbentes

Gallego no ha perdido la esencia de su propio camino en las dos décadas que lleva pintando. Ahora vive un momento de madurez discursiva, pero no reniega ni mucho menos de la propia reivindicación de la mirada que lo guía. En sus cuadros de ahora ha desaparecido el protagonista que ayudaba al espectadora a mirar porque ahora el protagonista es el propio espectador. Eso convierte su trabajo en algo más descarnado, más incómodo, más crítico. El cuadro es ahora la ventana que busca al espectador para que este se introduzca en él, instantánea viva de esos dos ejes cartesianos que, desde la ficción verosímil, son el espacio y el tiempo. Mirar un cuadro de horizontes de Gallego, de casas abandonadas, de otra época, de obras interrumpidas, de carreteras que ya no van a ninguna parte, de aristas mohosas sobre el celeste firmamento es ya un reflexionar sin prisas, una manera de abandonar este mundo para participar del que el pintor propone, que es también el nuestro, pero capturado en uno de esos instantes en que el gozne del planeta se detiene para que hagamos todas las consideraciones que nuestra libertad individual nos permita frente a los intereses creados de los poderosos, siempre mucho más invisibles que sus disparates.