Jorge Molina presenta ‘Tulio Terry’

El periodista Jorge Molina vuelve en su quinta obra, la novela 'Tulio Terry', al humor suelto de riendas con el que se dio a conocer con su primer trabajo, '123 motivos para no viajar a Sevilla'. Las andanzas del heredero de una familia de la alta burguesía agraria empiezan cuando debe formar parte del gabinete de la presidenta del Parlamento, perteneciente a un joven partido trostkysta que ha alcanzado el Gobierno, la Liga Obrera Libertaria (LOL).

"El género del humor es el más difícil, sobre todo a la hora de vender libros, pero deseaba divertirme de nuevo con la literatura, pues lo que es dinero siempre se ve poco, muy poco o nada", afirma el autor según se indica en una nota de prensa. 'Tulio Terry', que ya se ha puesto a la venta, se presenta el 3 de febrero a las 19,00 horas en el Antiquarium de Las Setas (Sevilla).

En la obra se trufan varias tramas, culminadas en un apoteósico final con una Virgen rumbo a su ermita en una romería que se volverá catastrófica. La pugna entre el ultraizquierdista LOL y el ultraderechista AND (Agrupación Dignidad Nacional) por una ley para facilitar el cambio de sexo, la Litsyt (Ley de Igualdad de Todos los Sexos y Tendencias), se cruza con los intereses meramente económicos de la familia Terry de Donlebun-Foster, que desea cambiar la legislación para introducir caza mayor en la finca familiar y mantener sus influencias e ingresos sin necesidad de trabajar.

"Colocar al joven Tulio, heredero de los Terry, en el Parlamento permite contrastar los intereses de ambos mundos, en los que las batallas siempre se dan en propio beneficio, lo cual le sonará a todos". La novela, editada por GONG, plantea una historia que no está ubicada en ningún lugar concreto, "lo cual tampoco es necesario, hoy día lo que cuenta resulta vigente en cualquier parte de España, aunque ciertamente es muy sureña".

La tercera trama, todavía más disparatada que la pugna por la Litsyt o el rancio mundo cinegético y agrícola de los Terry, versa sobre una romería que se ha ido de las manos. "O, mejor, en la que las manos tienen un protagonismo principal, pues se ha convertido en una bacanal que el nuevo hermano mayor quiere liquidar". Un hermano mayor que es el líder de la corriente cristiana del LOL, y pugna para eliminar el erotismo que empapa un camino romero localizado en la ficticia localidad de Alprado.

"Francamente, creo que todos van a colocar en la realidad los personajes y ficciones que relata 'Tulio Terry', pero es que la realidad siempre supera a la ficción", añade el autor. "Precisamente leer las noticias, y algunas experiencias que conozco como periodista, me han permitido ir dando forma a la novela desde que la inicié, hace seis años, cuando me inventé, por ejemplo, una Litsyt que resulta que ahora se legisla, con otro nombre, claro".

Molina señala la cierta resignación que le produce volver al humor cuando las grandes corrientes narrativas van por otro camino, más profundo y aspiracional. Incluso ante el hecho de que, por ejemplo en la misma Sevilla, haya escritores "de tantísimo nivel en la novela negra y en un realismo comprometido social y políticamente, géneros en los que lo bordan".

"Pero considero al humor un registro mucho más demoledor y, vaya, admito que también se debe a que es el que me sale de forma natural, y después de 38 años escribiendo miles de reportajes, discursos, guiones de documentales, noticias, editoriales, telegramas de pésame (subgénero en especial difícil), relatos cortos, escaletas de televisión y de radio, guías de viaje, notas de prensa y guiones de cine (non natos), pues ya no me queda fuelle para esfuerzos contra natura".

El autor añade que admira "con tanta intensidad a Tom Wolfe, Kennedy Toole y Tom Sharpe, que deseaba colocarme a la cola de sus rendidos admiradores". "A la sombra de estos generales siento que estoy en el cuerpo de infantería adecuado; si hay que fracasar, que sea con estilo", concluye.