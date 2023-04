José Campanario: «Hay que mandar un mensaje de concordia más que de división»

En efecto, volvió Campanario casi dos años justos después a esta particular feria del libro y al Centro Cívico Los Silos con una nueva novela que engrosa su prolija bibliografía. El volumen es una historia novelada, basada en la realidad de Villanueva del Río y Minas . Los avatares de la mina a lo largo de prácticamente un siglo de historia recorren las páginas de la nueva obra del prolífico escritor rinconero.

Sobre el relato, aseguraba en la presentación que no vierte en el libro su opinión sobre ciertos periodos de la historia que narra, aunque “hay cosas que no se dicen, pero se entienden ”. Como escritor, valoró que “si pongo lo que pienso molestaría a ciertas personas”. Y en vez de optar por la crispación, “creo que hay que mandar un mensaje de cordialidad y concordia más que de división”.

Con ello, ‘Negro Carbón’ no es un libro político ni una historia del sindicalismo. Sus páginas destilan un reconocimiento – “que no un homenaje porque me sonaría muy presuntuoso por mi parte” – a los mineros. A tantas generaciones que han trabajado a cientos o miles de metros bajo tierra, y en cuyo esfuerzo está la base del bienestar y la prosperidad de la actualidad. “Debemos el progreso a los mineros y al uso del carbón”. Por eso, en este reconocimiento, los mineros son el protagonista colectivo de la obra.

Desde la apertura al cierre de la mina, la novela recorre los hitos de su existencia, como el accidente que costó la vida a 60 personas y que “ocurrió en una época en la que interesaba silenciarlo, culpando a un niño de 14 años”. La explosión por acumulación de gas grisú, la que más víctimas se ha cobrado en nuestros país, es un relato triste de una situación provocada “porque las medidas de seguridad no se cumplen por parte de la empresa”, y para el que la prensa de la época solo dio por válido “lo que dice el director, que quedó como versión oficial”.