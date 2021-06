Jóvenes haciendo música y escuchándola

Solo después de asistir por segunda vez este concierto sin ser consciente de ello, y releer lo que escribí en aquella primera ocasión en diciembre de 2019, me he dado cuenta de que esta orquesta de nombre más cambiante que su repertorio, ha repetido prácticamente el programa con el que se presentó en aquella ocasión, lo que nos parece un despropósito y hasta cierto punto una falta de respeto. Pero en fin, se trata de resaltar lo bueno que tiene llenar espacios y crear afición, y a ello estamos. Mientras los maestros y maestras de nuestra Sinfónica hace tiempo que visten uniforme cómodo e informal para abordar programas serios y comprometidos, los y las jóvenes integrantes de esta orquesta, según convenga unas veces Santa Cecilia, otras Sinfónica de España, y otras como ahora Royal Film Concert Orchestra, visten galas para enfrentarse a programas eminentemente populares. Y mientras nos hacíamos la ilusión de que treinta años eran más que suficientes para crear afición a la gran música, tenemos que seguir celebrando que sean programas sencillos y poco exigentes como este los que abran la posibilidad de generar nueva afición y que llenos como el apreciado en esta matinal, y a pesar de los altos precios pagados, se lleguen a percibir también en nuestros programas de abono y citas tan extraordinarias como las que hemos disfrutado recientemente con nuestra Sinfónica y el maestro portugués Nuno Coelho o la JONDE y el director James Conlon, tras una pandemia que ha dejado visiblemente mermada la asistencia a conciertos.

Por eso precisamente nos parece inexplicable que no se programen más conciertos como este para recaudar y permitir que la buena música y renombrados intérpretes tengan mayor presencia en nuestra ciudad. Lo más destacable en esta ocasión es que la media de edad de la orquesta convocada fuera muy joven, así como la del público asistente, dos buenas razones para perdonar los numerosos deslices que tuvo la función, no tanto en el apartado técnico como el expresivo, remitiéndonos definitivamente a lo que dijimos en aquel 2019 cuya reseña aprovechábamos para desear un feliz 2020 sin tener la mínima sospecha de lo que se venía encima. Nada ha cambiado en la forma de interpretar estas archiconocidas bandas sonoras de John Williams, con espléndido solo de violín en el tema Remembrances de La lista de Schindler, Hans Zimmer, colándose de nuevo los temas de Elton John para la banda sonora de El rey león, cuyo score no interpretado de Zimmer le valió un Oscar que mejor hubiera recogido por Gladiator o Interstellar. Y así hasta llegar al llorado Ennio Morricone, echando mano en demasiadas ocasiones de arreglos apócrifos, en su mayoría destinados a orquestas del centro de Europa que nos tomaron la delantera cuando Sevilla era centro de la música de cine en los años noventa del pasado siglo.

Solo la batuta ha cambiado en esta repetición de programa y cita, originalmente prevista para hace unos meses pero pospuesta por prescripción del virus. Esta vez ha sido el también joven salmantino José Luis López Antón quien ha sustituido al habitual Kynan Johns. Todavía reciente su debut frente a la Filarmónica de Málaga en octubre pasado, no fue sin embargo capaz de enmendar ninguno de los errores que atisbamos cuando se hizo cargo del programa el director australiano protegido de Lorin Maazel. Volvió a faltar músculo y vuelo lirico en muchas de las partituras convocadas; en definitiva faltó esa excelencia que apunta la fundación que lo respalda. Pero insistimos, que tantos jóvenes hagan música y tantos acudan a escucharla bien valen una celebración, y nosotros sin duda la secundamos.

ROYAL FILM CONCERT ORCHESTRA **

José Luis López Antón, dirección. Programa: The Music of Ennio Morricone, Hans Zimmer & John Williams. Teatro de la Maestranza, domingo 27 de junio de 2021.