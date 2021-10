Juan Ramón Jiménez, poeta total y traicionado (especialmente por el 27)

Juan Ramón advirtió una vez sobre Gabriel Miró: “Si no tiene cuidado, será elegido para la Academia, y entonces todo habrá terminado para él”. Él mismo había de ser propuesto hasta tres veces para ingresar en tan alta institución –durante la monarquía, durante la República y hasta en el franquismo-, pero siempre respondió con idéntica anarquía, pues estaba más cómodo escribiendo en su casa o en los sanatorios por los que pasó que “merendando con nobles y curas redichos o con escritores entredichos”, según señala Expósito, que descubre la traición de Azorín al sembrar en los periódicos el rumor de su candidatura pero no lo presentó realmente. “¡Zorrín Azorín!”, había dicho Juan Ramón, con razón.

Cuando en 1935 lo visitó Gregorio Marañón con esa intención, él contestó que no sería nunca académico. “No me gusta serlo, no va bien conmigo la Academia y no formaré parte de ella. A esta clase de centros deben ir las personas que sirven y lo desean... Para mí, la Academia es un centro de trabajo, al que den ir los filólogos, los verdaderos académicos. (...) Yo no soy un filólogo; no estudio las palabras, las invento, que no es lo mismo; soy un creador que se debe a su obra. Yo me siento anti-académico, y me moriré sin entrar”.

Cuando, más de una década después –con Juan Ramón ya en el exilio americano- le dieron el Nobel, fue a pesar de los olvidos nacionales. La propuesta, desde luego, no partió de nuestro país. Aquí se luchó, en cambio, para que no se lo concediesen de ningún modo. La propia RAE y los rectores universitarios defendían la candidatura de Menéndez Pidal, e incluso Juan Ramón también apoyaba a su amigo. Pero los suecos sí estuvieron por la labor.