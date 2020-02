‘Juana’, un proyecto artístico demasiado ambicioso

Unir en un mismo proyecto artístico la excelencia de varios artistas de diferentes disciplinas no siempre engrandece la obra. Es justo lo que le ocurre a 'Juana', un proyecto artístico de Chavi Muraday que une el talento de figuras tan reconocidos como Juan Carlos Rubio, Mariano Marín y Aitana Sánchez Gijón, entre otros.

Concebida como una suerte de hibridación entre la danza y el teatro, 'Juana' se propone reflexionar sobre el destino de la mujer y su búsqueda de identidad. Para ello se centra en cuatro “Juanas” que se han ganado un lugar destacado en la Historia: la Papisa Juana, Juana de Arco, Juana la Loca y Sor Juana Inés de la Cruz. Todas ellas son interpretadas por Aitana Sánchez Gijón, quien asume también el rol de bailarina junto al resto del reparto. Todo un reto del que, teniendo en cuenta que es su primera vez, no sale del todo malparada. No obstante, el peso de su actuación está en la interpretación de los personajes y los textos, que además de los propios de Juan Carlos Rubio, Marina Seresesky y Clarice Lispector, reúne también una serie de fragmentos de obras célebres y escritores ilustres de todos los tiempos, como El Antiguo y Nuevo Testamento, George Bernard Show, Alcuino de York, Emmanuel Royidis, Friedrich Schiller, William Shakespeare y Sor Juana Inés de la Cruz. Con todo ello Juan Carlos Rubio elabora una dramaturgia sumamente ambiciosa que, por desgracia, describe un relato dramático bastante confuso que no acaba de transmitir lo que pretende, a pesar de los esfuerzos interpretativos de Aitana Sánchez Gijón, quien no acaba de lucirse hasta el final, cuando encarna al personaje de Sor Juana Inés de la Cruz.

Tampoco la coreografía de Chavi Murady logra integrarse de lleno en el relato. Se limita a enmarcar la violencia que sufrieron en sus carnes las protagonistas con una danza que, aunque elegante y esteticista, abusa de las vueltas y la confrontación de los cuerpos hasta caer en la reiteración. No obstante, cabe destacar que la puesta en escena describe una atmósfera espectacular que potencia el recorrido emocional de los personajes gracias, en gran parte, a la eficaz escenografía de Curt Allen Wilmer, el elegante vestuario del propio Chevi Muraday y Sonia Capilla, la sugerente banda sonora de Mariano Marín y la iluminación de Nicolás Fischtel, que a pesar de ser un tanto tenebrosa recrea un ambiente inquietante y sobrecogedor.

Obra: Juana

Lugar: Teatro Lope de Vega, 9 de febrero

Compañía: Losdedae

Dirección artística y coreografía: Chevi Muradai

Dramaturgia: Juan Carlos Rubio

Textos: Juan Carlos Rubio, Marina Seresesky y Clarice Lispector

Música: Mariano Marín

Interpretación: Carlos Beluga, Chevi Muraday, Aitana Sánchez-Gijón, Maximiliano Sanford y y Alberto Velasco

Calificación: **