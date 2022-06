Jurassic World: Dominion. Anodina y soporífera continuación de la saga. (*)

Parque Jurásico (Jurassic Park) la dirigió Steven Spielberg en 1993. Su paso por salas la convirtió en todo un fenómeno económico y social. En lo primero ha dado lugar a una saga a la que no se le atisba el final, mientras que en lo segundo provocó en gente joven un deseo incontrolable por conocer la era Mesozoica y sobre todo, una pasión desmedida por el mundo de los dinosaurios, los animales ya extintos que la habitaron. En España existen en la actualidad al menos seis destinos con dinosaurios. Dinópolis es uno de los más grandes, está en Teruel y posiblemente es el más conocido y visitado.

Tras el éxito de público y el tibio recibimiento crítico que tuvo Jurassic World (2018), la película que precede a esta y que dirigía J.A. Bayona, las diferentes productoras que forman parte del proyecto y en la que sobresale la Universal, acuerdan realizar una continuación. La misma cuenta con la dirección de Colin Trevorrow, realizador que dio vida a la primera parte de la saga, Jurassic World.

Su resultado no puede ser más decepcionante. Empezamos por encontrar un guión caprichoso, incapaz de mantener la regla de la verosimilitud intacta. Los personajes viven entre saltos, carreras, caídas o golpes y no sufren el menor rasguño. En este tipo de productos nos dan gato por libre y se cumple la regla no escrita que para que la historia avance todo vale. Gran error. Por ello suspende en provocarnos cualquier tipo de tensión, angustia, miedo o simplemente algo de nerviosismo.

En cuanto a las escenas de acción parecen calcos de las películas anteriores. Aquí destaca la que tiene lugar en Malta aunque sepamos que concluirá no ocurriendo nada. El resto está mal engranado, destensado.

Entre tantas idas y venidas queda diluida y prácticamente imperceptible la idea fuerza de la película, su compromiso por preservar el medio ambiente y la biodiversidad del planeta con dinosaurios incluidos.

Tampoco llama la atención la ingente cantidad de bichos que aparecen, demasiados. Pensamos que menos y en su debido lugar hubiese sido lo más apropiado.

Por último, ni las apariciones de Laura Dern, Sam Neill o Jeff Goldblum logran dotar al producto de un mínimo grado de calidad.

Jurassic World: Dominion *

Estados Unidos 2022 146 min.

Dirección Colin Trevorrow Intérpretes Chris Prat, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum, Isabella Sermon.

Fantástico