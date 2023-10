La alegría contagiosa de La corte de Faraón

El responsable de todo esto, Javier Sánchez-Rivas , tuvo unas palabras de agradecimiento, como es propio de una persona con sus tablas, desparpajo y educación, conmemorando esta efemérides y brindando por la salud del género, que bien adaptado a nuestros tiempos y con un conveniente barniz que depure cualquier atisbo de ranciedad, puede disfrutarse como magnífico musical sin tener que mirar siempre al otro lado del Atlántico. Lástima que, seguramente debido a los inconvenientes que ha sufrido el Ayuntamiento es estas primeras semanas de andadura de la nueva corporación, se sacrificara la primera función, prevista para el jueves. Desde luego lo que no comprendemos es que tal esfuerzo y tan felices resultados se tengan que conformar con dos o tres funciones , cuando en cualquier otra ciudad de nuestras proporciones, daría para llenos al menos durante una semana entera en cartel. Suponemos no obstante que la compañía habrá previsto amortizar el trabajo llevándolo a otros espacios dentro y fuera de la provincia.

Siete años han transcurrido desde que la Compañía Sevillana de Zarzuela estrenara en este mismo Espacio Turina el título que, con notables mejoras, repuso ayer sábado y el pasado viernes para iniciar una temporada muy especial, la que corona quince años de esfuerzo, trabajo, dedicación y mucha pasión . Algunos cambios en el elenco interpretativo, una puesta en escena más estilizada, echando siempre mano del legado de José Tamayo en vestuario y decorados, convenientemente restaurados para lucir tan impolutos y coloridos, y una mejor adaptación del conjunto al reducido espacio que les brinda la polifacética sala de la calle Laraña, constituyen las señas de identidad de una esmerada recreación de La corte de Faraón . Una excelente forma de reivindicar además la condición de esta obra musical de Vicente Lleó como genuina zarzuela. Sería revista cuando la producía José Luis Moreno, con sus ballets televisivos y coreografías de music-hall, pero en manos de Sánchez-Rivas y su compañía no cabe duda de que lo que ayer tanto disfrutamos fue zarzuela en estado puro . Con todo, lo que más nos llamó la atención es la capacidad del elenco para transmitir y contagiar al público toda la alegría y el disfrute que depositan en su trabajo, creando una envidiable atmósfera sobre y bajo el escenario, y formando así toda una familia en la que público y artistas cabalgan juntos.

Esta vez Sánchez-Rivas ha pasado el testigo del Casto José al tenor cómico Diego Morales, reservándose para sí el del borrachín faraón. Otros rostros habituales de la compañía volvieron a asomar su perfil tras estos siete años como si ninguno hubiera pasado. Las condiciones del Espacio Turina no son las más adecuadas para un espectáculo así, no ya sólo por el reducido espacio escénico, sino también por cuestiones como la falta de un foso para la veintena de músicos convocados y convocadas al efecto, lo que provoca cierta saturación instrumental que ahoga frecuentemente las voces, a pesar del tacto desplegado por su directora musical. La acústica de la sala, más adecuada a la música que al teatro, malogra también la conveniente comprensión de muchos de los diálogos, a pesar de lo cual no podemos negar lo mucho que disfrutamos con esta esmerada y entrañable rehabilitación del título que popularizó un ¡Ay ba...! que Paula Ramírez cantó en la función del sábado con mucha picardía y derroche de sensualidad, y que el público coreó entonces y cuando toda la compañía la repitió como fin de fiesta.