La apuesta por redescubrir la historia de Sevilla en la Plaza de España

La Plaza de España de Sevilla ofrecerá, del 15 de septiembre al 15 de octubre, una grandiosa experiencia inmersiva para todos los sentidos, llena de luz y sonido, una novedosa apuesta por la inteligencia artificial, de la mano de ICÓNICA Sevilla Fest. Bajo el nombre de “ICÓNICA Lights”, cada noche del Festival podrá disfrutarse de un homenaje único lleno de luz y sonido a la capital de Andalucía, teniendo como telón la majestuosa obra cumbre de Aníbal González.

En un cóctel celebrado en la terraza del Hotel Meliá Sevilla, alojamiento oficial del Festival, junto a la colaboración de Schweppes, Lanjarón, Cruzcampo y Williams & Humberts, patrocinadores y colaboradores de ICÓNICA Sevilla Fest 2022, la organización ha dado a conocer todos los detalles que rodearán a los 18 conciertos programados para su edición 2022, como son su espectáculo de luces y su oferta gastronómica. Este acto ha sido presentado por la actriz Belén López, y además, ha contado con la actuación de las DJ Mëstiza, la unión artística de Belah y Pitty Bernad,

LUZ, SONIDO E INMERSIÓN:

ICÓNICA LIGHTS

En la cita se han dado a conocer todos los detalles que rodearán a la mencionada experiencia lumínica especial que tendrá la Plaza de España y los alrededores de la misma, bajo el nombre de “ICÓNICA Lights”, gracias a la sinergia establecida por Green Cow Studio junto a las empresas Prodigioso Volcán y Experiencias Visuales.

Este espectáculo rodeará a la Plaza de España tanto en su interior como exterior, además de bañar jardines y plazoletas adyacentes a la misma, siendo además todo un guiño visual al XXX Aniversario de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, basado en el espectáculo del lago de la Expo92. El espectáculo podrá disfrutarse los días en los que no haya concierto, en todas las horas en punto, desde las 21 a 00 horas (cuatro turnos diarios). Las entradas para acceder al recinto están a la venta en la página web del Festival desde el jueves 8 de septiembre.

Arte colaborativo con inteligencia artificial:

La historia de Sevilla contada con luces

Dentro de “ICÓNICA Lights” encontramos Icónica I-Art: una exhibición de arte generado mediante IA (inteligencia artificial), en colaboración con el público del Festival. En esta experiencia, el festival creará decenas de obras digitales, a partir de sugerencias que los asistentes ya están enviando a través de las redes sociales. Un equipo de artistas IA de Prodigioso Volcán interpretará estas peticiones para que un algoritmo de inteligencia artificial dé como resultado cuadros sorprendentes. La temática de la exhibición girará en torno a temas relacionados con la música y los intérpretes que actúan en el festival.

Esto solo será una parte que se desplegará dentro del impresionante espectáculo audiovisual, que narrará, mediante un juego de luces y sonido, las tres últimas décadas de la historia de Sevilla. “ICÓNICA Lights” hará un recorrido por los momentos más significativos que ha vivido la ciudad, desde la celebración de la Expo en 1992 hasta la propia celebración de Icónica Sevilla Fest. Los muros del edificio, diseñado por Aníbal González, servirán como lienzo para esta retrospectiva de ritmo y color, que se proyectará antes de cada uno de los espectáculos programados.

THE VILLAGE:

EL MERCADO GOURMET

Y RESTAURANTE 1929

ICÓNICA Sevilla Fest es una cita donde la música es la principal protagonista, pero además es una experiencia sensorial y única. Por ello continuará apostando por mantener el concepto The Village, como complemento ideal a un evento sensorial plagado de olores y sabores. Dentro del festival boutique se volverá a contar con un espacio especial entre la Plaza de España y el Parque de María Luisa, que dará cabida a una gastronomía selecta de la mano del Grupo Robles, junto a barras y coctelerías, zonas de relax y esparcimiento, todo ello amenizado por actuaciones de distintos artistas del panorama musical, que se darán a conocer en próximos días. La Plaza de España abrirá los días en los que no haya concierto

Este 2022, este espacio cuenta con dos ofertas con las que disfrutar de la mejor gastronomía de nuestra tierra: el Mercado Gourmet y el Restaurante 1929. El Mercado Gourmet tendrá distintas estaciones gastronómicas, convirtiéndose en el lugar idóneo para disfrutar y sumar momentos con familiares y amigos todos los días del Festival, incluidos aquellos en los que no haya conciertos, dado que ICÓNICA abrirá la Plaza de España cada tarde, desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, de 20 a 02 horas.

Serán 5 los puestos que encontremos en este Mercado Gourmet, ofreciendo a los asistentes lo mejor de la gastronomía hispalense junto a otros sabores y platos nacionales. Estos serán CASA ROBLES: Tapas sevillanas, un homenaje a la tradición gastronómica sevillana y andaluza; PLACENTINES: La Freiduría, un puesto en el que cerrar los ojos e imaginarse dando un paseo por la calle Sierpes; TÍA CONSUELO, un homenaje a la tortilla española; BACA: La briocherie, especialidades en brioche junto a diferentes tipos de guisos, asados y salsas; y LARK GASTRONOMÍA: Burguer Gourmet, una estación de obligada parada en la que disfrutar de la gastronomía más callejera.

No será la única apuesta por las experiencias, ya que también abre sus puertas en esta II edición el Restaurante 1929: una nueva apuesta gastronómica que hace honor al primer centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929.Los comensales, que pueden hacer ya su reserva a través de la web del Festival, no solo degustarán un menú exquisito en uno de los lugares más privilegiados de Sevilla, sino que como colofón final disfrutarán de su artista o grupo favorito (los días en los que haya concierto, pues habrán de comprar previamente la entrada) y del espectáculo “ICÓNICA Lights”, que tendrá lugar cada noche en la Plaza de España. Los días en los que haya concierto, el recinto abrirá a las 19:30 horas y las cenas en el restaurante tendrán lugar a las 20 horas. Los días en los que no haya conciertos programados, el recinto abrirá a las 20:00 horas y las cenas comenzarán a las 20:30 horas en primer turno, y a las 22:30 horas en segundo. Las reservas serán para mínimo 2 personas y máximo 10, con un aforo de 100 comensales.

Además, si ICÓNICA tendrá luz, música y sabor, también tendrá un olor característico y propio. Dentro de la sinergia establecida entre Green Cow Studio y distintas empresas nacionales, se encuentra el acuerdo con el grupo de perfumería, maquillaje y cosmética Aromas, que además de ser colaborador del Festival ha convertido al perfume “Agua de Sevilla” en el perfume oficial de ICÓNICA Sevilla Fest 2022.

ICÓNICA SEVILLA FEST 2022:

UNA APUESTA DE SEVILLA POR ICONOS MUNDIALES

Con todo ello, y tras una exitosa y recordada primera edición, que dejó huella en la crítica y el público, la capital de Andalucía se prepara ante el regreso de la gran cita musical y experiencial del año en la agenda cultural de la ciudad, y por la que en este 2022 pasarán grandes iconos de la música mundial, como Patti Smith, Becky G, 50 CENT, Deep Purple, Culture Club y Boy George, Ludovico Einaudi, C.Tangana, IZAL, Rigoberta Bandini, Kase.O, Juanito Makandé, Miguel Poveda, Rozalén, Hombres G y Seguridad Social, Paul Kalkbrenner, Leiva, Fondo Flamenco y Zaz. Las entradas para los distintos conciertos, con algunos ya agotados, están a la venta en la página web del Festival: www.iconicafest.com .

Con la organización de Green Cow Studio, junto al Ayuntamiento de Sevilla, se apuesta por una segunda edición que supone la consolidación de uno de los mayores festivales en formato boutique de Europa, donde el público vivirá experiencias holísticas, únicas e irrepetibles, disfrutando de la mejor música en directo, junto a inigualables artistas del plano internacional y nacional, y dentro de un entorno tan emblemático y universal como es la Plaza de España; santo y seña de la ciudad que impone la belleza, luz y carácter de Sevilla, y que acoge un Festival que es todo un impulso para la vida cultural de la ciudad, convirtiéndose en referencia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

El gran salto cualitativo de la segunda edición de ICÓNICA Sevilla Fest se muestra en un impresionante cartel artístico que incide en lo mejor del panorama musical actual y de siempre. Una programación por encima de géneros y estilos que busca la sensación de vivir una experiencia única en un lugar lleno de magia e historia, donde disfrutar de la música en todas sus formas abriéndose a estilos como la electrónica, el minimalismo clásico new-wave, el pop ochentero o las nuevas formas del folk y el jazz, sin renunciar a los gustos más populares y que más calado tienen entre el público, en busca del equilibrio entre la música y los artistas que permanecen en el imaginario colectivo.

Con más de 62.000 entradas vendidas a 7 de septiembre, y los Sold Out anunciados, de Ludovico Einaudi, Leiva y C. Tangana, ICÓNICA Sevilla Fest espera la visitas internacionales de amantes de la música procedentes de Portugal, Reino Unido, USA, Alemania, Francia, Italia, Irlanda, México y Polonia, lo que demuestra la importancia de ICÓNICA, que en solamente dos ediciones ha conseguido posicionarse entre los grandes festivales musicales de Europa y por ende, a la ciudad de Sevilla, como gran epicentro musical y sensorial del otoño en Europa. De esta manera, se cumple el objetivo anunciado el pasado mes de marzo en la presentación de ICÓNICA Sevilla Fest por afianzar la reactivación del sector cultural y turístico de la ciudad, a través de esta ya importante realidad de crecimiento en el número de visitantes, así como de creación de empleo e impacto económico en Sevilla, consagrando así a la ciudad

Con la organización de Green Cow Studio y del Ayuntamiento de Sevilla, se apuesta por una segunda edición que supone la mencionada consolidación de uno de los mayores festivales en formato boutique de Europa, donde el público vive experiencias holísticas, únicas e irrepetibles, disfrutando de la mejor música en directo, junto a inigualables artistas del plano internacional y nacional, y dentro de un entorno tan emblemático y universal como es la Plaza de España; santo y seña de la ciudad. Precisamente, ante la importancia del lugar donde se celebra, y en total sintonía con las áreas de Patrimonio y Urbanismo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento sevillano, el Festival trabaja con especial mimo en el cuidado del entorno, que cabe recordar, nació también como espacio dedicado a las artes en vivo.