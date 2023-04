La ‘Ceniza’ de Gallardoski: una carta al padre

A Juan Antonio Gallardo Ramos, que nació en Huelva en 1968 pero que ha hecho su vida en Sanlúcar de Barrameda, se le conoce en su rol de artista -no solo literario sino también musical- como Gallardoski. Un capricho como otro cualquiera. Pero el caso es que, con esa máscara fabricada entre su propio apellido y un cierto deje de tierno anarquista ruso, nos ha ofrecido, aparte de conciertos con su inseparable guitarra de cantautor, un puñado de buenas obras que lo convierten en uno de esos escritores que no comen de serlo –como casi todos- pero a los que hay que tener en cuenta cada vez que publican. Tiene Gallardoski en su haber varios poemarios, desde aquel de hace treinta años, La parábola más falsa. Luego, cada cual en su década, aparecieron Pasto de las llamas (2003) o La tristeza de los días laborables (2016), entre otros. Y la novela Después del invierno (2018). Con esta segunda obra narrativa titulada tan lacónicamente Ceniza, Gallardoski hace un ejercicio de introspección, de memoria, de pelar la cebolla de su propia vida y, por tanto, de dolorosa memoria histórica personal. Y no tanto a través de su propia vida como a través de la vida del padre. En rigor, la novela es una conmovedora, lírica y hasta kafkiana carta al padre una vez que este no puede leerla –y por tanto abierta- y que a él, al autor, le sirve de imprescindible catarsis: “Uno de esos libros que uno tiene que escribir para que no nos siga persiguiendo”, ha declarado el autor.

En la línea de la autoficción que se han marcado últimamente grandes del panorama novelístico español como Luis Landero o Manuel Vilas, Gallardo –en un arrebato cervantino- parte incluso de varias cartas encontradas para que supongan el sostén de su corpus narrativo, la chispa que da lugar al fogonazo del resto del relato. Y el resultado es dolorosamente entrañable. Porque hay demasiada verdad concentrada en esas deliciosas mónadas, 68 en total, volviendo sobre los pasos perdidos de una historia familiar siempre cascada y siempre adelante, en el periplo vital desde Ceuta hasta Sanlúcar de Barrameda pasando por Huelva, San Fernando y otras localidades del Golfo de Cádiz, con el telón de fondo que siempre supusieron las andanzas de un padre condenado a no madurar definitivamente por ese virus que le supone el ahogo, el antiaburguesamiento, la indeleble semilla artística que frisa con la honda picaresca española de todos los tiempos. El niño narrador, desde la profunda primera persona de su adultez, ejercita en todo momento un doble relato: el que ve con sus ojos infantiles, proclive a mitificar al padre, siempre fugitivo, y el que le permite el propio distanciamiento para su escritura de adulto, apenado por la historia doméstica de su propia madre tantas veces abandonada. Entretanto, por el relato aparecen fugaces abuelos resignados, tíos salvadores de toda condición, vecinos y amigos que suponen una interesante fauna realista de la memoria resucitada.

Ese padre condenado vitalmente a sus propias escapadas, y que tantas veces vuelve arrepentido de su mala cabeza, es el hilo conductor de toda la novela construida a base de deliciosos relatos que incluso funcionan en ocasiones independientemente. El padre carpintero de categoría, desde sus humildes orígenes ceutíes, hasta la propia empresa de ebanistería en la que su propio hijo narrador tiene que amonestarlo por faltar injustificadamente, aunque el propio dueño le ponga por delante el salvoconducto que al progenitor le supone su especialísima condición de artista al margen de la plantilla. El padre aficionado al cante, al canturreo, al pop sobrevenido, a la pintura. El padre soñador, el padre sembrador de sueños, el padre viajero por Madrid, por Elche, por París, por Trípoli, por Bagdad, el padre enamorado de su madre, el padre infantil, el padre protector, el padre irresponsable, el padre siempre preso de la íntima locura de no servir para una vida insoportablemente sedentaria. Y frente a él, el niño increíblemente memorioso, el niño esponja que todo lo absorbe y lo va colocando, para la posteridad, en ese almacén desordenado del corazón del que tan luego surgen los materiales desvencijados para la íntima narración que puede convertirse en la novela de la propia vida. Fue Umbral quien dijo aquello de que la novela de la infancia se nos hace sola. Puede ser, pero hay que ponerse a escribir. Y Gallardo lo hace muy bien, con una sinceridad inquietante que agarra al lector y no lo deja marcharse, con una empatía para con todos los demás personajes, incluso los malvados, que viene del fondo psicológico de la mejor novelística española.