La danza para bebés también existe

Desde finales del siglo pasado el teatro infantil ha ido logrando tener un sitio de honor en el panorama de las artes escénicas y en Sevilla contamos con prestigiosas compañías que avalan esta premisa, como Barataria, una compañía dedicada al teatro infantil y familiar, con más de 20 años de experiencia. Hablamos con uno de sus miembros fundadores, la actriz sevillana Natalia Arjona.

Natalia, tu fundaste Barataria junto a tu hermano, Juan Arjona, que es el autor de todas vuestras dramaturgias, así que es una compañía familiar que hace teatro familiar, supongo que no es casual

(entre risas) Bueno, tampoco te creas que está muy pensado, imagino que tendrá mucho que ver con cómo nos hemos criado, educado,...vamos, nuestra familia, la escuela, la biblioteca donde pasamos muchas horas de pequeños. Pero también es verdad que todo el equipo artística y técnico lleva con nosotros desde el principio, y ya somos familia numerosa, casi veinte profesionales.

Tú hermano y tú fundasteis Barataria a principios de este siglo, y creo que, de entrada, no teníais la intención de dedicaros solo al teatro infantil y familiar, ¿cómo fue que os decidísteis por dedicaros fundamentalmente a ese tipo de teatro?

Empezamos en 1999. No, no, claro, es más, los primeros espectáculos eran para adultos, ‘Futing’, ‘Nadie como tu’ ... Pero sí es verdad que Juan estaba muy centrado en la narración oral y yo me licencié en pedagogía, Inma Pinilla en magisterio, y además nos empezaron a nacer niñas a los miembros de la compañía. Ese fue uno de los detonantes, con ‘Al agua pato’. Y el nacimiento de nuestras niñas.

He leído que a ti te gusta definirte como “contaora”

Ah, sí, es que no me siento ni narradora oral, ni cuentacuentos,...esa gente saben mucho...yo cuento historias, a mi manera, en andaluz,...cuando encontré mi propia manera de contarlas, usando mis recursos teatrales, el cuerpo, me sentía más segura y transmitía más. También encontré esa manera de definirme.

Pero además de actuar, tú te encargas también de la producción y distribución de tus espectáculos, ¿eso no afecta a tu faceta creativa?

Claro que afecta, ¡yo solo quiero bailar! (entre risas). Cuando te pasas muchas horas delante del ordenador y el teléfono pierdes el contacto con el público y cuesta encontrar los códigos, después hay que retomar. Pero es lo que nos está tocando en general.

Este fin de semana estáis en La Fundición Teatro con vuestra obra ‘El Viajecito’, un espectáculo de danza para bebés.

Es teatro-danza. Me dirigió las coreografías y el asesoramiento corporal Manuel Cañadas, junto a mi hermano, Juan Arjona, que hacía la dirección escénica. La dramaturgia es de Juan y mía. Y eso fue en 2013 que se estrenó en este teatro.

Debe ser complicado meter a los bebés en el teatro y entretenerlos durante 35minutos

Sí, sobre todo por que no vienen solos, hay que traerlos. Pero es mi trabajo, hacer que durante 35 minutos disfruten del hecho teatral y enseñarles los códigos que tiene el teatro al acudir a una función. Pero si vienen acompañados con sus adultos de referencia, y éstos también están disfrutando es muy fácil.

Y además de El Viajecito, tenéis también en cartel otras obras de teatro para un público infantil de diversas edades.

Del que estamos más orgullosos es del último estreno, ‘El lenguaje de las azoteas’, que los días 11 y 12 de febrero se puede ver en el Teatro Cánovas de Málaga, y el 10 y 11 de marzo en el Teatro Alameda de Sevilla. Es para todos los públicos a partir de 10 años. Pero no paramos de girar con ‘Expedición Magallanes’ que se montó para la Feria del Libro de Sevilla, y con ‘Una pecera con goteras’, también para bebés, hemos entrado en el Circuito Andaluz para Escolares ABECEDARIA. Y con ‘Al agua pato’, que hemos cumplido 15 años.

Y no contentos con eso, que ya es mucho, tengo entendido que, además de al teatro, Juan y tú os dedicáis también a sacar adelante proyectos de dinamización cultural centrados en el teatro y en otras de sus especialidades: la narración oral y la animación a la lectura.

Siempre nos gusta estar metidos en proyectos nuevos. Programamos el XI Ciclo de narración oral de Mairena del Aljarafe, donde traemos narradores de ámbito nacional una vez al mes. Contamos cuentos con Grupo Anaya por coles y ferias del libro. Este año llevamos dos bibliotecas escolares en Polígono Sur, su dinamización y la gestión del fondo. Y en breve empezamos con el ‘Festival de teatro para la infancia y la juventud’ también en Mairena del Aljarafe, ‘SOPEAO’, que tendrá funciones escolares, familiares y actividades para profesionales de las artes escénicas y la educación. Y Juan no para de publicar libros para niños y niñas.

Y por último, creo que ahora estáis también en proceso de gestación de un nuevo proyecto.

Sí, pero va a tardar un poquito. Sólo tenemos el título, Cítricos, y algunos temas musicales e ideas en la cabeza. También será para primera infancia. Pero no hay fecha de estreno, ojalá sea pronto.

Pues teniendo cuenta vuestra constancia y vuestra capacidad creativa y de trabajo seguro que será pronto y que tendréís mucho éxito.

Esperemos. Muchas gracias