La “fama everybody de Hubertus de Hohenlohe” en la Fundación Cajasol

No son selfies en el pleno sentido de la palabra, aunque de alguna manera sí, pues algo hay a través de las personas, paisajes urbanos, interiores, diseño gráfico y publicidad que capta, de él mismo autorretratándose en una parte cualquiera de los modelos que escoge: ya que siempre va a aparecer con su cámara –sólo su rostro o de cuerpo entero con sus piernas abiertas- especular o espectralmente en el centro de otros cuerpos, a un lado de la cabeza, casi en uno de los extremos de sus foto, camuflado entre los reflejos de neones y cristales, ....

Recorriendo la exposición, me surge la duda cargada de humor, de ¿Dónde está Wally?, en este caso ¿Dónde está Hubertus? Pues sus instantáneas pueden ser muchas cosas: seriedad, geometría, composición aparentemente improvisada cuando para nada lo son -porque la foto, y todo el que la practica con rigor lo sabe- está ya dentro del cerebro y de los ojos mucho antes de apretar el botón y disparar.

Porque él lo mezcla todo: el lujo, el placer, los E.T., personas esposadas que se superponen, partes de cosas que se camuflan con muchísimas otras cosas formando un collage-retablo alegórico inmenso, como pueden ser cada una de sus “hiperfotos”.

“Altar profano” lleno de guiños, insinuaciones, veladuras, simetrías, belleza, composición geométrica, ... FOTO: T.L.

Y cómo no, su guiño a Warhol, el “inventor” de ese arte que tanto tiene de narcisimo, las otras artes de seducción que ejercen sus modelos –sobre todo femeninos- desde las pasarelas o que nos miran desde las páginas de las revistas de Alta Costura. La vida, la gente, el globalismo, en un mundo en el que todos somos “everibody”, es decir “todos famosos”.

Los personajes masculinos no escapan a esta sobredosis de magnetismo vertiginoso en donde el barroquismo de flashes, imágenes reflejadas y reflectantes, en una especie de tapiz cargado de horror vacui, no sólo no están atrapados, sino que atrapan, acaso sin que nos demos cuentos.

Por todo esto, acudan, recreénse en estas sofisticaciones, participen del mundo de Hubertus, porque una parte de él, también es nuestro. O debería.