La «Gadir» histórica era Huelva: los 10 errores de Adolf Schulten con Tartessos

Cádiz tenía localidades como Mileto (Asta Regia), y el “país de los muertos” o inframundo de los poetas, el “Hades”, el cementerio de guerreros, en Algeciras, de ahí “Gades” (C. Zocar, lo demuestro en mi tercera obra, y en la próxima).

Cádiz (solo 115.000 habitantes), tiene el registro “Puerto fenicio”. La “Gadir” de que hablaban, no ca bía en la actual Cádiz, Gadir solo desde 45 a.C. El sentido común, tampoco engaña: Huelva es un círculo de 4 Km. de diámetro medio, oficialmente 151 km.², Cádiz es un rectángulo de 1 Km. por 5 Km, oficialmente, solo 13 km. ².

El registro arqueológico, no engaña: Huelva (144.000 habitantes) tiene el registro “Capital de Tartessos” (Palacio, murallas, acueducto prerromano, y la más rica necrópolis “principesca” de todo Tartessos, la de La Joya).

El error de confundir Gadir-Huelva con Cádiz fue común a Dionisio (Des. Versos 10, 1.176 y ss.), Estrabón y Avieno, debido a basarse en las mismas fuentes erradas, no haber estado físicamente en la zona, valerse de toponimias de diferentes épocas, etc.

No se trata, de una hipótesis. En mi tercera obra como investigador, presento cientos de pruebas, de las que aquí cito solo algunas, sacadas de su contexto, la obra.

Toda la investigación de la capital de Tartessos, se había basado en una premisa equivocada: la “Gadir” de los clásicos (Avieno, Estrabón, etc), “Tartessos”, era Huelva.

Según se explica, en la obra “Onoba Aestuaria”, del catedrático de Historia de la U. de Huelva, D. Juan M. Campos Carrasco, ése es el registro arqueológico de Huelva. Su acueducto imperial (prerromano, restaurado por roma) no encajaba con la pequeña ciudad romana del S. I a.C.: “ahora pobre ...”. Para más inf. Les remito al artículo disponible en Internet:

llamando a Tartessos “Gadira”, amurallada, está dando una toponimia descriptiva, igual que las demás localidades que rodean hoy a Huelva: Corrales (otra “Gadiros”), Palos (Palus: Laguna), Niebla, o Punta Umbría (sombría). Eso no sucede en Cádiz. No habla de Cádiz, ni ha llegado aún a ella. De hecho, en el Verso 83-84 dice que Tartessos queda a un día de navegación del Guadiana, no a dos; además, se refiere a Cádiz después, cuando de verdad llega a ella (versos 29 al 34, y 99 a 102).

Y sigue Avieno: “Nosotros en estos parajes, excepto las ceremonias en honor de Heracles, no vimos nada digno de admiración (86). En cambio, tuvo tal poderío, incluso tal prestigio en épocas pasadas...”

Dice Avieno : “Desde aquí hasta el río se ha dicho que hay un trayecto de un solo sol” (Ora M., 68). Ese “Hasta el río” se refiere hasta el Tartessos , desde el Río Tetis. De la boca del Tetis (Guadalquivir) a Cádiz, solo hay 35 Km. Prueba que Gadir no era Cádiz.

3) Cisterna de C/ La Fuente (hoy hay una similar tras el Museo, en Avda. Sundheim).

C) Túmulo-campo de urnas: 30 tumbas “Principescas” de Tartessos. A SU PIE, emparrados en LL, de La Joya, para libaciones (huertos del Palacio Real ).

Foto 5: restos del acueducto de Niebla, idénticos a los de la Foto 6, un muro muy antiguo, del Parque Moret, Huelva. Su mortero, el de Tartessos, es casi indestructible.

Por tanto, Huelva, era como una tarta de bodas. Una parte, de esas dos murallas circulares del “Bronce Final”, que la rodeaban a distinta altura, ha aparecido. También el muro de mortero que rodeaba la acrópolis y el Palacio Real.

Huelva, coincide con la descripción clásica de Tartessos: era una isla o península (nesos), rodeada por dos bocas de un mismo río, el “Odinto” (Tinto y Odiel nacen juntos, y el río Tintillo vierte al Odiel). Coinciden Avieno y otros: “Recibía todos los cauces de agua, que se precipitaban de las montañas, rodeaban la llanura, tocaban la ciudad por sus dos extremidades, y de allí iban al mar” (Platón, Critias, 118 d).

Esas murallas, de Huelva, también son descritas por Homero, cuando el Ulises histórico de Odisea, entra en la capital de los feacios, Skeria, escollos en nórdico: “los muros grandes, altos, provistos de empalizadas, que eran cosa admirable de ver”.

Y en VI, 8, dice: “Construyó un muro alrededor de la ciudad”. Dice “alrededor”: gadiros. Y Ulises las vio: “Al llegar a la ciudad, rodeada de alto y torreado muro (gadiros de Huelva). Ya demostré que ahí se refería Huelva, en mi obra “Capitales Imperiales de Tartessos”, que estoy subiendo gratuitamente todos los Viernes, al muro de Facebook “Troya y Tartessos”, y en dos artículos:

Platón, lo dice también, en Critias, 112 b: “La guardia ocupaba el sitio superior alrededor del Templo, circundado por una valla, como el jardín de una casa”.

Platón, describe la capital, así: “esta península, los recintos y el puerto, todo estaba revestido, en derredor, con un muro de piedra.” (Critias, 115 c).

Que Huelva era Tartessos, lo afirman muchos expertos actuales, entre ellos Juan Antonio Morales: “Los datos arqueológicos del subsuelo de Huelva nos muestran una ciudad incomparable a cualquier otro asentamiento de esa época (Bronce final) en el occidente (...). Y firma su obra “Más allá de las Columnas de Hércules”, “En Tartessos (Huelva), a 20 de noviembre de 2.013” (p. 290).

Investigadores como H. Schliemann, o Adolf Schulten, pensaban que las toponimias de época romana valían para investigar el 1.200 a.C. Así, por ejemplo, las Columnas, no eran peñones, sino columnas físicas, halladas en el Odiel y el Tinto.

Las consecuencias de esa confusión, fueron tremendas: esa premisa errónea, llevó a confundir todas las demás toponimias e hidronimias, el “pack” completo: el Betis, el Ligustino, la Eritia, Heraclea, el Templo de Heracles (el Heraklion), etc., no estaban en Cádiz, ni por supuesto, La Atlántida, ligada a las minas de Riotinto, Tarsis, y Sotiel, en Huelva, y a las verdaderas “Columnas”, localizadas por Platón frente a Tartessos, y por Estrabón en el paralelo de Atenas y Huelva (el 37), no en Gibraltar. Las hemos encontrado, y las muestro en mi obra. Están, donde dijeron ambos.

El alemán Adolf Schulten ( 1870- 1960), identificó acertadamente Tartessos con La Atlántida de Platón, pero las buscó en Doñana. De su obra “Tartessos” se desprende que él sabía, que la actual Cádiz no era esa “Gadir”-Tartessos, pero la hacía cerca de Cádiz, y creía que el Guadalquivir era el Betis-Río Tartessos. En la obra, demuestro sus 10 errores, y los de los que les siguieron. Estos son algunos de ellos:

1.- Gadir solo fue Cádiz de forma terminal, desde el 45 a.C.. Tras la muerte de Julio César, “Gadir”, la ciudad de los anillos (Gadiros), Huelva, y su Laguna, e Isla Eritia (por el rojo color del Tinto) fue llevada a Cádiz. La original, era Huelva.

2.-El Betis no era el Guadalquivir, sino el Odiel, Beturia, donde está enterrada Bética-Mirina. Recuerden que en mi obra van decenas de pruebas de cada cosa que cito aquí.

El Río Betis o Tartessos, era el de al Ligur Betia-Mirina, el que pasa por Tartessos, Huelva. El río Tetis (el Guadalquivir), fue tomado por error en mapas recientes como Betis, y se le “colgó” el falso sobrenombre de “Río Tartessos”. El actual Guadalquivir y Cádiz, quedan fuera de lo que dice Estrabón (III.1.7).

3.-Las “Columnas” reales estaban en el Odiel y el Tinto, en el paralelo 37, como bien dice Estrabón (Geografía, III,5), el de Atenas, no en Gibraltar, ya en el paralelo 36. La hemos encontrado, y no hablo de columnas pequeñas, sino enormes, y de esa época.

4.-El Lago Ligustino, el de los ligures, los escitas de Avieno y Heródoto, presente también en la Liguria italiana, no era Doñana sino uno del Odiel, junto a su ciudad, la fortaleza de Geronte, que no era Gerión, sino su hermanastro. No era Tartessos.

Se creyó que la Laguna Ligur o Ligustina, del Odiel, era Doñana, pero la realidad es que allí, en 1.200 a.C., ya no había una laguna, sino marismas.

5.-Los peñascos del Estrecho de Gibraltar usurparon la toponimia “Columnas”, del Odiel, “de Heracles”, al no ser encontradas, tras el tsunami datado hacia 1.030 a.C..

6.- El Golfo o “Signus” de Tartessos era, y es, el de Huelva, Gadir (sigue, en la obra).

Así, en esta nueva obra, “Ella: cómo encontramos Tartessos, y las Columnas de Hércules, en Huelva”, disponible en Amazon, explico esos textos, con un lenguaje para todos los públicos, y con decenas de ilustraciones.

Demuestro que su datación fue impuesta, y que no es correcto que una civilización, como Tartessos, se limite al 1.000 a.C., y se despache en solo 300 años. Tartessos se extiende, al menos, desde 2.500 a.C. Solo era comparable, a Roma.

También muestro la ciudad de Heraclea, el Templo de Heracles (Heraklion), su pozo, imágenes, y las columnas. Pruebo la relación Tartessos-Troya, las visitas de Julio César a Huelva, y el motivo del traslado de la toponimia “Gadir”, de Huelva a Cádiz.

Explico y demuestro los 10 nombres antiguos que tuvo Huelva, quién y cuándo, desmontó sus barbacanas, y la diferencia entre las antiguas Gorgonas, y las “Amazonas” escitas, llegadas a Tartessos; vemos el importante rol de la mujer. Encontramos el origen de la escritura, y escritos de Tartessos, hasta ahora inéditos.

Por último, demuestro dónde vivían realmente los fenicios, y dónde estaba “Ofir”, la “Tarsis” de Salomón, y la correcta datación, y ubicación, de la ciudad atlántica descrita por Homero en Odisea, VI y ss., y por Platón, en Critias, 115 al 121.

Abro un abanico de nuevas vías de investigación y, como en todas mis obras, incluyo una breve guía de visita, a la zona. Este artículo tendrá su segunda parte.

A pesar de todos los hallazgos en Huelva y alrededores, la Provincia de Huelva es la única de Andalucía que no tiene declarado ningún “Conjunto Arqueológico”.

La elevación a “Conjunto Arqueológico”, de cualquiera de los yacimientos de Huelva, o de todos ellos, supondría dotarlos de un Plan de puesta en valor, con presupuesto y funcionarios propios, no solo para conservar, sino para facilitar su visita y disfrute. Ejemplos de ello, son Medina Azahara, o Baelo Claudia.

Además, considero imprescindible, la declaración de sus 3 cascos históricos, Huelva hasta Saltés, Gibraleón, y Niebla, como mínimo, así como los municipios del entorno inmediato, como “Patrimonio de la Humanidad”, por la Unesco. En las fotos, el autor, Fernando F. Díaz, y su tercera obra, “Ella: cómo encontramos Tartessos”.