La Junta y las peñas flamencas

La nueva consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, tiene interés en las peñas flamencas y es algo bueno que esto ocurra porque estas asociaciones, cientos solo en nuestra región, cumplen una función muy importante desde que existen hace más de sesenta años. Haciendo un poco de historia, la Platería de Granada y el Pozo de las Penas, de Los Palacios y Villafranca, de Sevilla, se disputan el decanato. Pero en Sevilla hubo una peña flamenca en los años treinta del pasado siglo, el Centro Cultural Macarena, que estuvo en lo que hoy es la sede de la ONCE en esta barriada. No era una peña flamenca tal y como las conocemos en la actualidad, pero se daban recitales de cante y tenían tertulias de aficionados. Hay una fotografía de El Carbonerillo y el guitarrista Antonio Peana en este centro cultural. Pero fue ya en los años cincuenta cuando comenzaron a crearse las entidades flamencas sin ánimo de lucro, coincidiendo con la creación de los festivales de verano de los pueblos y los concursos nacionales.

Hay cientos de peñas en Andalucía, pero no todas son entidades federadas y serias; alguna son bares que se convirtieron en peñas para pagar menos impuestos y beneficiarse de los recitales que suelen dar las federaciones provinciales, las diputaciones o algunas entidades bancarias, sobre todo Cajasol. Son bares de copas a los que la gente va echar el rato y, si se encarta y es gratis, escuchar cante. En cada pueblo andaluz hay alguna de estas peñas, federadas o no. Y algunas son las mejores instituciones culturales de esos pueblos, como son las de Ronda, Fernán Núñez, Los Palacios, Morón o Mairena del Alcor entre otras muchas. Estas peñas más serias y ya antiguas hacen una labor estupenda sobre todo con los jóvenes que quieren ser artistas, porque organizan concursos y recitales para ellos. Y estas son las que mejor sobreviven, aunque con fatiguitas.

Imagino el flamenco sin las peñas y la verdad es que no me lo quiero imaginar, porque, ¿qué sería de la mayorías de los cantaores, bailaoras o guitarristas sin esos recitales que dan cuando pasa el verano y no tienen apenas contratos. Las figuras no tienen problemas porque trabajan mucho y ganan dinero dentro o fuera de España. El problema lo tienen esos artistas modestos que si se llevan dos meses sin recitales empiezan a no tener cubiertas sus necesidades más básicas. Por eso son importantes las peñas, además de porque organizan semanas culturales de altura, como la del pueblo de Paradas, la que lleva el nombre del llorado cantaor Miguel Vargas, una de las más importantes de la provincia de Sevilla, y de las más antiguas.

¿Cómo se les puede ayudar a las peñas para que no acaben desapareciendo? En primer lugar legislando para que no tengan problemas para dar recitales o que las cierren ante la queja de algún vecino, como ocurrió con la sevillana Torres Macarena, la más antigua de la capital andaluza y de las mejores del mundo. Porque el problema es que estas peñas no tienen licencia para dar espectáculos, o no todas. Solo para reunirse, tener sus tertulias y poco más. Pero algunas hasta compiten con los tablaos, lo que ha creado un clima raro, porque hay peñas que se llenan de guiris y en ocasiones no abonan ni la entrada al local. Y a esto se le llama competencia desleal o con ventajas.

Las peñas, todas en general, necesitan apoyo económico y la Junta tendrá que implicarse un poco más que hasta ahora. También controlarlas, porque muchas no justifican las subvenciones públicas y cuando ocurre eso, que suele pasar, se les cierra el grifo. Necesitan también asesoramiento, recitales y material para la formación de los socios, como pueden ser libros y discos. O sea, que si la nueva consejera tiene interés y está dispuesta a meter el hombro, podemos estar de enhorabuena. Es muy importante el mundo de las peñas y seguro que, con el apoyo de Patricia del Pozo, aficionados y Junta se van a entender.