La magia de la flauta, el violín y el piano marcan el séptimo concierto de la ROSS

Ha interpretado como solista el “Concierto para flauta y orquesta en Sol Mayor” KV. 313, el “Concierto para flauta y arpa en Do Mayor” KV. 299, “Concierto para vientos, arpa y orquesta” de Paul Hindemith y el “Dúo Brillante” sobre Guillermo Tell para flauta y oboe, todos ellos con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Junto a Auxiliadora Gil forma el dúo de flauta y piano Ronda-Gil, habiendo realizado diversos conciertos a lo largo de los últimos años (Ciclo Noches en los jardines del Alcázar de Sevilla, ciclo de conciertos de la UIMP en La Línea de Gibraltar, etc...). En 2017 grabaron el CD “Caleidoscopio” con música para flauta y piano de compositores españoles (Falla, Turina, Castillo, Blanquer, Ocón). Actualmente es flauta solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, puesto que ocupa desde su fundación en 1991.

AUXILIADORA GIL - PIANO

Natural de Sevilla, realiza sus estudios musicales en el C.S.M. «Manuel Castillo» de dicha ciudad, donde obtiene el Título Superior de Piano, bajo la dirección de Ana Guijarro, y el Título de Música de Cámara. Máster en “Patrimonio Musical” por la UNIA en 2013 y doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla en 2019. En 2020 ha sido premiada con el accésit en la modalidad de Arte del concurso de monografías Archivo Hispalense.

Desde 1992 es profesora titular de Piano y compagina la docencia con la actividad concertística, con especial interés en el repertorio de música de cámara. Ha formado parte de diversas agrupaciones camerísticas y desde 2007 forma dúo de flauta y piano con Juan Ronda. Como solista, así como con diversas formaciones camerísticas, ha ofrecido recitales en diversas ciudades de España, Italia y Holanda.