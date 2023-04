La odisea del camerunés que lucha por África desde Andalucía

La mejor literatura se construye siempre a base de vida. Y cuando esa vida es tan extrema, tan al filo de la muerte, tan en la navaja de todas las fronteras –también entre un país peligroso y otro que lo es aún más; entre la opacidad de unos estados controlados por las mafias y otros acomodados por su indiferencia-, el libro resultante no tiene más remedio que conmover al lector. Es lo que está consiguiendo el título publicado por Plaza & Janés hace solo unos días, La luna está en Duala y mi destino en el conocimiento, del joven camerunés Sani Ladan, que no salió de su país siendo todavía un niño, no por hambre de pan, sino por hambre de conocimiento. Sani Ladan se fue de Camerún solo porque quería estudiar Periodismo. Sin conocerlo, Sani Ladan ha actualizado en su propia persona aquel discurso de Federico García Lorca cuando fue a inaugurar la biblioteca de su pueblo, hace casi un siglo, en una época en la que la distancia con África no se medía en kilómetros (14), sino probablemente en siglos, aunque el colonialismo estuviera empezando a dar desde entonces sus frutos más crueles. Dijo Lorca entonces: “Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social”. Sani Ladan, a 3.600 kilómetros y un siglo de distancia, ha luchado –y sigue haciéndolo- por darle sentido a aquel discurso lorquiano, lo cual no deja de arrojar un plus de emoción porque tanta juventud nuestra, con tantas posibilidades, ni haya leído la reflexión de Federico ni vaya a conocer la tremenda experiencia de Ladan. Pero así es la vida.

La de Sani Ladan, desde luego, no era una vida ideal, pero solo por su ansia de conocimiento desde tan pequeño en su Duala natal, porque comer comía y estudiar estudiaba, en un colegio católico, por cierto, pero fue consciente desde niño de la falta de futuro profesional que iba a sufrir si no salía de aquel rincón del mundo en el que había tenido el azar de nacer. Por eso se fugó de casa, tan dolorosamente; por eso recorrió medio continente africano, tan abruptamente; y por eso estuvo a punto de ahogarse en El Tarajal ceutí, tan cruelmente, si una ola providencial no llega a arrastrarlo del tercer mundo a este primero. La odisea del adolescente Sani Ladan la cuenta él mismo en este libro como un ejemplo de que los personajes de la mitología siguen actualizándose mientras el mundo es mundo y el inconformismo del ser humano le hace buscar su Ítaca, o el reflejo de ella en la luna de sus sueños de realización personal. “Me recuerdo tumbado, mirando al cielo”, escribe Ladan, evocando una noche desesperada en el desierto de Níger, después de haber atravesado el infierno de Nigeria y de haber escapado del terror de Boko Haram. “Incluso en esas circunstancias era imposible no apreciar la belleza de las estrellas y de la luna llena en un cielo tan limpio y despejado”, reconocerá el joven protagonista, y añadirá: “Entonces me acordé de que a mi madre le encantaba contemplar la luna, sobre todo cuando está llena. En casa se ponía, a veces, un cubo en el patio para observar el reflejo que la luna dejaba en su interior. Pensé que, en ese instante, mi madre podría estar contemplando la misma luna que yo, pero en casa, en Duala. Así que me puse a hablar con ella. Fue una experiencia única, pues, aunque parezca una locura, sentí su presencia a mi lado; su mano me tranquilizaba, y me acogía en sus brazos. Pasé toda la noche con la sensación de tener a mi madre cerca, hasta que me adormilé”.

Quien se adormilaba entonces pasará casi dos años sin contactar con su familia, con la conciencia marchita por ello y el cuerpo lleno de heridas, en un naufragio más de arenas, mafias y fronteras que de las olas que aún batían a tantos kilómetros... La crónica personal que aún le quedaba por redactar se va combinando con la reflexión sobre los datos abismales que va descubriendo, al principio de la mano del agricultor Malam Ibrahim, que le hablaba de sus treinta años como trabajador de la empresa Orano, la multinacional francesa que lleva más de medio siglo explotando el uranio en Níger, el cuarto país productor de uranio del mundo que, sin embargo, vive en la penumbra mientras en Francia, por ejemplo, una de cada tres bombillas funciona gracias al uranio explotado allí. Níger, recordará Ladan, sigue considerado uno de los países más pobres de todo el planeta, lo cual refuerza el poder y la dominación de la empresa Orano, a pesar de las denuncias de Greenpeace, la comisión de investigación e información independientes sobre radioactividad o la Organización Mundial de la Salud sobre el riesgo que conlleva la actividad minera de esa multinacional en la salud de la población y en el ecosistema. Todo el libro de Ladan es una denuncia alta y clara sobre el doble discurso, sobre la doble moral, sobre la doble vara de medir desde este primer mundo que actúa como si fuera el único en el globo...

Costa de Marfil, Ghana, Nigeria o Camerún ocupan los primeros puestos en el ranking mundial de producción de cacao, pero a su población le es imposible tomar chocolate a precio asequible. “África produce tres cuartas partes del cacao que se consume en el mundo, mientras que Estados Unidos y Alemania son los mayores consumidores y a este último se le considera el mayor productor de chocolate de Europa” porque detrás de todo esto están las grandes multinacionales: Hershey, Mars, Philip Morris, Nestlé, Cadbury, Ferrero, etc, que representan el 80% del mercado mundial.