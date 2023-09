La Odisea nuestra de cada día: de Homero a Joyce

Lo primero es que muy poca gente ha leído de verdad y de principio a fin La Odisea, atribuida a aquel escritor griego del siglo VIII a. C. llamado Homero. Lo segundo es que menos gente aún ha llegado a cruzar siquiera las turbulentas páginas intermedias del Ulises, aquella novela desquiciada –con su estructura, armazón e intimidad al aire- que el irlandés James Joyce publicó, a trancas y barrancas, en el París de 1922. Y solo por esa realidad histórica sobre dos monumentos literarios tan imprescindibles merece la pena que venga alguien –tan buen lector y tan buen escritor-, con toda su humildad y paciencia a cuestas, a compartirnos un diario de lectura doble, simultánea, no para sacarnos sesudas conclusiones filológicas de lo que nos aporta cada una de las dos obras, distantes casi tres milenios, sino para descubrirnos que “Ítaca no es siquiera la isla griega que me gustaría visitar algún día”, pues “la auténtica Ítaca, la que se ve de lejos, no es un viaje real, sino un estado de ánimo, una forma de la ilusión y de la búsqueda permanente” y “todavía quedan muchas lunas para la arribada final”.

Lo dice el cordobés Juan José Pérez Zarco en la última página de su último libro, Odiseas (Círculo Rojo, 2022), que como otros muchos de los suyos (Diario de un poeta en paro, 1998; Mester de hortelanía, 2012; o Les Espagnols. Una historia de resistencia, 2017, homenaje este último al republicano Florián Andújar, nacido en Torrecampo y exiliado en Francia, donde murió luchando contra las tropas alemanas en 1944) amenaza con pasar desapercibido. Es lo que tiene haberse estrenado en la lírica, por ejemplo, con una ópera prima titulada, allá por 1986, Ítaca, y estar convencido, con Cavafis, de que lo único que estamos obligados a pedir es “que el camino sea largo, / lleno de aventuras, lleno de experiencias”, sin temer “a los lestrigones ni a los cíclopes / ni al colérico Poseidón”. Más allá del éxito inmediato, los escritores como Pérez Zarco están convencidos de que “Ítaca te brindó tan hermoso viaje. / Sin ella no habrías emprendido el camino. / Pero no tiene ya nada que darte” y “aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. / Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, / entenderás ya qué significan las Ítacas”.