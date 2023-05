La ópera ‘Je suis narcissiste’ llega al Lope de Vega

Raquel García-Tomás, compositora especializada en creación interdisciplinar y colaborativa, cuenta entre sus proyectos más destacados creaciones conjuntas con el English National Ballet, la Royal British Society of Sculptors, la Royal Academy of Arts y el Dresdener Musikfestspiele. A lo largo de su carrera, su música ha sido estrenada en L’Auditori de Barcelona, el Palau de la Música Catalana, el Teatre Lliure, el CCCB, la Fundació Antoni Tàpies, la Fabra and Coats, el Centre d’Arts Santa Mònica, el Palau de la Música de València, el Centre del Carme, Es Baluard de Palma de Mallorca, el Auditorio de Zaragoza, el Teatro Galileo, La Casa Encendida, y el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. A nivel internacional, sus obras se han interpretado en Berlín, Dresde, Karlsruhe, Stuttgart, Ámsterdam, Luxemburgo, Budapest, Viena, Orleans, Lyon, Basilea, Lausana, Oporto, Edimburgo, Nagoya, El Cairo, Rosario, Buenos Aires y, especialmente, en Londres (St. Martin in the Fields, Amaryllis Fleming Concert Hall, National Portrait Gallery, Royal British Society of Sculptors, Royal Academy of Arts y The Place).

Por su parte, Helena Tornero ha trabajado como directora escénica, actriz, cantante, guionista, traductora teatral y profesora de escritura y literatura dramática. En teatro ha escrito obras como El Vals de la Garrafa (Premio Joan Santamaria 2002), Sumergirse en el agua (Premio SGAE 2007), Suplicantes (Temporada Alta 2008), Apaches (Premio de Teatro 14 de Abril 2009), You’re pretty and I’m drunk (Teatre Lliure 2011), Ayer (Theatre Uncut, Londres 2012), NO hables con extraños (fragmentos de memoria) (Teatre Nacional de Catalunya, 2013), Love & fascism (Festival de Estambul, 2014), disPLACE (Musiktheatertage, Viena 2015), Fascinación (Premio de Teatro Lope de Vega 2015), Vingt-trois avril mille-six-cent-seize a partir de las obras de William Shakespeare (Théâtre Pitoeff, Ginebra, 2016), Estiu (2016) o El futuro (2019). Y en ópera es autora de 4 Carmen, DisPLACE y Je suis narcissiste.