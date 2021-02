La pileña Ángela Ponce, nueva camarera en First Dates

Ángela Ponce sigue su carrera fulgurante desde que decidió dedicarse al mundo de las pasarelas. La joven de Pilas es una habitual a la hora de que distintas marcas se apoyen en ella como imagen, y ha desfilado en distintas pasarelas, colaborado con marcas como Pantene o protagonizado portadas de revistas como Cosmopolitan.

Ahora, da un nuevo paso en su carrera, y se convierte en camarera de uno de los restaurantes más famosos de España, el que cada noche abre a las nueve en Cuatro: First Dates.

No es la primera vez que se asoma a una pantalla. Participó en una de las cámaras ocultas de ‘Gente maravillosa’, en Canal Sur, interpretando a la dependienta de una tienda de ropa. Tuvo también un pequeño papel en la serie ‘Veneno’, dando vida a Loli Ruiz. Y ahora, se asoma a cientos de miles de casas cada noche.

“First Dates es un programa que yo he seguido durante muchos años. Me divertía verlo por la diversidad de personas y de formas de pensar que pasaban por ahí. Siempre me pareció muy interesante. Además, en 2018 ya participé como pregonera del ‘Especial Orgullo’ de ese año y me encantó. Ahora, varios años después, volver y hacerlo como camarera ha sido una experiencia que me ha enriquecido muchísimo y con la que me he divertido mucho. Me ha hecho mucha ilusión poder formar parte del programa durante unas semanas”, explica en la web oficial del programa.

Cinco años en antena

First dates es la versión española del programa de citas británico del mismo nombre. Se emite en Cuatro desde el 17 de abril de 2016.

Es un concurso de parejas en el que diez desconocidos que han pasado previamente un test de compatibilidad se someten a una cita a ciegas en un escenario que figura ser un restaurante. Las cinco parejas deberán mantener una conversación a lo largo de la cena servida por asistentes del programa, bajo la coordinación del presentador Carlos Sobera,​ que ejerce de anfitrión.

Desde septiembre y coincidiendo con la nueva temporada, se ofrecen semanalmente en horario de máxima audiencia programas especiales titulados ‘Menú especial’, donde tienen segundas oportunidades los personajes más variopintos y pintorescos que no tuvieron suerte en citas anteriores.

Por cierto, Ángela Ponce es transexual, pero eso es lo menos importante.