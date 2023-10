La poesía andaluza contra el independentismo catalán

En su largo discurso de aquella fiesta poética sevillana, defendió la importancia de Andalucía en el conjunto de España por sus propios méritos no solo en literatura, sino también en pintura, escultura, etc. “Del conjunto de esos recuerdos históricos, de esos sentimientos que el arte engendra, de la unificación que se produce en los pesares de la adversidad o en las alegrías de los éxitos, se va formando un alma regional, el alma colectiva de nuestra hermosa Andalucía, prestando un concepto de unidad a toda la región, y a las provincias que la integran”, dijo, antes de indagar en las sutiles diferencias entre el arte y la poesía... Pero, desde luego, hubo en su discurso varias perlas que hoy resultan absolutamente proféticas: “El amor a la región no solo no es incompatible, sino que es un estímulo poderoso para fomentar y acrecer el amor a la Patria. Yo no puedo concebir que el que tenga el corazón lleno de cariño deje resquicio alguno por donde el odio penetre, y si hay alguien que queriendo a su madre con pasión y con exceso –si exceso puede haber en ese purísimo cariño- entienda que debe odiar a los demás porque quieran de igual manera a la suya, yo a esos los compadezco, ni siquiera los censuro, porque creo que no se engañan a sí mismos y que a aquella que llaman su madre no la quieren, porque, si la quisieran, no querrían exponerla al odio de los demás”. Más adelante, Bergamín dirá: “España debe desear que Andalucía tome la iniciativa, para que realice esta hermosa labor de mostrar que el cariño, que el afecto, que el amor a la región es compatible con el amor a la Patria, y esto es necesario hacerlo ahora, tan necesario es, que sería ciego el que no viese qué maldita semilla de separatismo brota en alguna región española. No ha encontrado albergue seguramente en el alma de la mayoría de los que aquella hermosa región pueblan, pero basta que haya alguno para que eso pueda producir una contaminación odiosa, porque yo recuerdo aquella fábula que de chico aprendí: quería curarse el mal de una manzana podrida arrojándola al cesto donde manzanas sanas se encontraban: la podrida, podrida siguió y contagió con su podredumbre a las otras que eran sanas”. Y más aún: “Es preciso que determinada semilla se arranque y se domine, cuando aún es tiempo, haciendo que no pueda formularse ninguna reclamación que sea de justicia, por atenderla antes de que se formule; pero evitando a todo trance que malas manos se pongan en el rostro de nuestra Patria adorada, y que se aprovechen sus desdichas para buscar un apartamiento y un aislamiento, que habíamos todos de maldecir mañana, y los primeros los mismos que lo produjeran”.