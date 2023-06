La ROSS cancela el Festival Beethoven en el Maestranza

La dirección-gerencia de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha decidido cancelar la celebración del Festival Beethoven que durante cinco días consecutivos, del 10 al 14 de julio, iba a ofrecer la integral de las sinfonías del genio de Bonn en el Teatro de la Maestranza.

"La decisión viene motivada por diversas causas", ha apuntado la ROSS en una comunicado en el que señala en primer lugar a la petición de su director titular y artístico, el maestro Marc Soustrot, encargado de dirigir todos los conciertos, que ha "notificado" a la institución que "actualmente, no se dan las condiciones artísticas adecuadas para su celebración, ni se siente con la forma física adecuada para afrontar el reto".

Tras un "dilatado proceso de meditación", el maestro francés de 72 años ha explicado que, tras una decena de conciertos cancelados por la huelga de la plantilla, "el esfuerzo que este Festival requiere de los músicos y de su director ha perdido su sentido".

La dirección-gerencia de la ROSS, tras consultar con el Consejo de Administración, ha decidido "atender la solicitud" del maestro Soustrot teniendo en cuenta, igualmente, que la "incertidumbre" generada en el público durante la pasada huelga de la plantilla "ha provocado que no se haya conseguido el aforo mínimo necesario para garantizar su viabilidad económica".

De hecho, en caso de celebrarse, la institución "podría sumar nuevas pérdidas sobre unas cuentas que registran un déficit de más de 185.000 euros tras la huelga". Tal y como ha ocurrido con los conciertos anteriormente cancelados, la ROSS ha "garantizado la devolución de las entradas y los abonos adquiridos".

Según Soustrot, su situación profesional y vital actual le "impide" realizar ese "esfuerzo", ya que necesita "una orquesta a pleno rendimiento para poder expresarme artísticamente al más alto nivel que siempre he intentado alcanzar", y ha aseverado que "para ser coherente con mi postura, he decidido no participar en el Festival Beethoven".