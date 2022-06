La ROSS cierra el ciclo música de cámara con un concierto de juventudes musicales de Sevilla

Carlos Martínez - Violín

En 2016, 2017 y 2018, fue seleccionado como uno de los miembros del «Proyecto Talentos», organizado por la Orquesta Sinfónica de Madrid, teniendo la oportunidad de actuar como músico de cámara en el Auditorio Nacional. En 2020 es admitido con Beca Completa en el Ashkenasi / Kirshbaum Seminar del Heifetz Institute of Music, donde recibe clases de Shmuel Ashkenasi, Ralph Kirshbaum, Philip Setzer y Nicholas Kitchen. Asimismo es admitido con Beca Completa en el Ashkenasi/Kirshbaum Seminar del Heifetz Instittue 2021 con el Erda Piano Trio. Durante el año académico 2019-2020 forma parte del Elysian String Quartet, agrupación musical con la que gana la Fuchs Chamber Music Competition 2019, ofrece recitales en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y en los estudios de la radio WQXR en Nueva York, y es seleccionado para recibir una Clase Magistral por el Danish String Quartet en la Chamber Music Society of Lincoln center, evento que ocurrió en el Julliard Rose Studio. En 2022 debuta como solista en Manhattan, interpretando el concierto de Mendelssohn con la New York Session Symphony. Asimismo, lo invita Carnegie Hall para participar en una clase magistral con el concertino de la Filarmónica de Viena, Volkhard Steude, además de ser escuchado por Mihaela Martin. Carlos ha estudiado con José María Fernández Benítez y Gonçal Comellas durante ocho años. En mayo de 2022 termina su carrera en Manhattan School of Music como miembro del Pinchas Zukerman Program con el premio Helen Airoff, donde ha recibido clases de Patinka Kopec y Pinchas Zukerman.