La ROSS clausura la temporada 2021-2022 con el décimo concierto del ciclo Gran Sinfónico

El jueves 23 y el viernes 24 de junio la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla interpretará el décimo concierto del Ciclo Gran Sinfónico con el que la ROSS clausura la que ha sido su XXXII temporada de abono. Se pone así el broche final a una temporada que ha supuesto un verdadero reto para público y orquesta ya que comenzó con las restricciones propias de la crisis sanitaria y que concluye en un escenario diferente, sin limitaciones de aforo.

El director gerente de la ROSS, Pedro Vázquez destaca que “esta temporada ha sido magnífica a pesar de las dificultades por la situación sanitaria. La respuesta del público ha sido muy buena con mucha gente joven y una orquesta cuya calidad musical ha crecido exponencialmente gracias a nuestros profesores y al trabajo del maestro Soustrot”.

En esta ocasión, la Sinfónica interpretará un programa compuesto por obras de Maurice Ravel y de Ernest Chausson y contará con la interpretación de la mezzosoprano francesa Sophie Koch. Al frente de la orquesta, el maestro Jean-Luc Tingaud sustituirá al director honorario de la ROSS, Michel Plasson que se encuentra de baja tras sufrir un accidente doméstico.

El décimo concierto Gran Sinfónico cuenta con un repertorio que arrancará con dos obras de Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin y el Ciclo de canciones Shéhérezade, para solista y orquesta sobre los poemas de Tristan Klingsor. Además, la ROSS interpretará la Sinfonía en Si bemol de Ernest Chausson.

Este último concierto de la temporada tendrá lugar a las 20 horas en el Teatro de la Maestranza. Por razones técnicas de la Orquesta, se anula la conferencia pre-concierto programada una hora antes del mismo. Las entradas están disponibles en el siguiente enlace.

Jean-Luc Tingaud - Director

Después de estudiar piano y dirección en el Conservatorio Nacional de París, Jean-Luc Tingaud fue elegido por Manuel Rosenthal para ser su asistente. Rosenthal, quien fuera alumno de Maurice Ravel, fue una importante influencia en su formación, inculcando en él su pasión por la música francesa. La ópera siempre ha sido uno de los principales intereses de Jean-Luc Tingaud. Desde 2001 es un invitado habitual en el Festival de Wexford, el Teatro Nacional de São Carlos de Lisboa, el Festival della Valle d'Itria en Martina Franca, Reims, la Opéra de Toulon, el Festival Rossini en Wildbad, el Festival Macerata, la Opéra de Lille, de l'Opéra de Paris, la Ópera de Pittsburgh, el Teatro Nacional de Praga, la English National Opera, la Arena di Verona, el Teatro Real de Madrid, el Grange Festival y el New National Theatre Tokyo, entre otros. Su discografía incluye Sapho grabado en Wexford (Fonè), Werther grabado en Martina Franca (Dynamic), La Voix humaine grabado en Compiègne (DVD) y Le Siège de Corinthe (Naxos) grabado en Bad Wildbad. Recientemente ha comenzado una serie de grabaciones de música sinfónica para Naxos, incluyendo música de Dukas (El aprendiz de brujo, La Péri y Sinfonía en do), Bizet (Roma, Patrie, Jeux d'enfants, etc.) y Poulenc (Les Biches, Sinfonietta y Les Animaux modèles ) con la RTÉ National Symphony Orchestra de Dublín, y música de d'Indy (incluyendo su Sinfonía nº 2), César Franck (poemas sinfónicos incluyendo el Psyché completo) y Massenet (incluyendo su único poema sinfónico Visions) con la Royal Scottish National Orchestra.Tras su debut en el Barbican de Londres, dirigiendo la English Chamber Orchestra, ha trabajado la Royal Philharmonic Orchestra, la Ulster Orchestra, la Royal Scottish National Orchestra, la Bournemouth Symphony Orchestra, la Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, la Orquesta del Teatro Carlo Felice de Génova, la Orquesta del Teatro Massimo de Palermo, las Orquestas Filarmónicas de Varsovia y Cracovia, la Orchestre National des Pays de la Loire , Orchestre National de Lyon y la Orquesta Filarmónica de Tokio, entre otras.