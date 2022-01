La ROSS ofrece este martes en el Maestranza el concierto de año nuevo

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrece este martes 4 de enero a las 20.00 horas en el Teatro de la Maestranza su tradicional concierto de año nuevo, un programa que en esta ocasión estará compuesto exclusivamente por obras del compositor austríaco Johann Strauss II, hijo del compositor Johann Strauss.

La Orquesta estará dirigida en este primer concierto del año por el maestro polaco Sebastian Perloswski, quien ya ha dirigido anteriormente a la ROSS, y que cuenta en su haber con numerosos premios nacionales e internacionales, ha informado la organización este lunes en una nota de prensa.

Se interpretarán once piezas de Strauss II entre las que figuran 'Voices of Spring', Op. 410 (Voces de primavera, 1883) y 'Roses from the South' (Rosas desde el sur, 1880), un vals interpretado regularmente por las orquestas europeas más importantes en sus conciertos de año nuevo.

Se trata del último de los conciertos de la ROSS en el que el público que lo desee puede llevar un juguete nuevo sin envolver como parte de la campaña 'Juguetes en navidad', que serán recogidos por miembros de la ROSS Joven y entregados al día siguiente a Cruz Roja de Sevilla en la sala de ensayos de la Orquesta para su reparto.

Sebastian Perlowski ha obtenido diferentes reconocimientos como el primer premio en el Concurso Internacional de Directores de Atlanta, y de Directores de Córdoba, o el Segundo Concurso Internacional de Directores de Música China en Hong Kong.

Ha trabajado con muchas orquestas en Polonia y en el mundo como Sinfonía Varsovia, HK Philharmonic, NOSPR, Metropolitana de Lisboa, Sevilla Symphony Orchestra, The Hong Kong Chinese Orchestra y The George Enescu Philharmonic Orchestra Bucarest y con solistas de renombre mundial como Julius Berger y Jose Cura, entre otros.