La ROSS ofrece su segundo concierto del ciclo Gran Sinfónico

El jueves 21 y el viernes 22 de octubre de 2021 La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrecerá su segundo concierto del ciclo Gran Sinfónico en el Teatro de la Maestranza de Sevilla a partir de la 20 horas.

Un concierto dirigido por Óliver Díaz y que contará con el clarinetista Pablo Barragán como solista invitado. El repertorio del programa lo integrarán las obras: «Tres pinturas velazqueñas» de Jesús Torres (VIII Edición Premio de Composición AEOS-Fundación BBVA), el «Concierto para clarinete y orquesta» de Magnus Lindberg y la «Sinfonía nº 2, en Re mayor, Opus 43» de Jean Sibelius.

Como ya viene siendo habitual, una hora antes tendrán lugar también las tradicionales “charlas pre-concierto” de la temporada. Una conferencia introductoria en la sala de prensa del Teatro donde el Director Gerente de la ROSS, Pedro Vázquez disertará sobre los autores y las obras que se van a interpretar en el concierto posterior. El acceso a esta charla es libre con la entrada o el abono correspondiente.

Las entradas pueden adquirirse en el siguiente enlace para el primer día.

Y para el segundo día aquí.

También pueden comprarse en los puntos habilitados para su venta como son el Departamento de Atención al Cliente de la ROSS ubicado en la calle Temprado número 6 de lunes a viernes de 10 a 14 horas y por las tardes, pueden hacerlo en las taquillas del Teatro de la Maestranza.

Para la total seguridad del público, el concierto se realizará con todas las medidas se seguridad e higiene, así como con la obligatoriedad de usar mascarilla durante el desarrollo del programa.

SOBRE OLÍVER DÍAZ

Tras cursar sus estudios de piano en el Peabody Conservatory of the John Hopkins University, fue premiado con la prestigiosa beca «Bruno Walter» de dirección de orquesta para estudiar en la Juilliard School of Music con maestros de la talla de Otto Werner Mueller, Charles Dutoit o Yuri Temirkanov. A su regreso de los Estados Unidos fundó la Orquesta Sinfónica Ciudad de Gijón y la Barbieri Symphony Orchestra, ocupando en ambos casos el puesto de director artístico y titular. Su carrera le ha llevado a dirigir la mayoría de las orquestas españolas de primera línea como la Orquesta de Radio Televisión Española, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceu, la Orquesta de la Comunidad Valenciana o la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Real Filharmonía de Galicia, la Orquesta de Euskadi, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Sinfónica de Bilbao o la Orquesta del Principado de Asturias, por mencionar algunas. Fuera de nuestras fronteras ha trabajado con formaciones como la Orquesta de Montecarlo, la Orquesta Filarmónica de Belgrado, New Amsterdam Symphony, Cluj Philharmonic Orchestra, con la que ha realizado una frecuente colaboración, la Orquesta Filarmónica Rusa o la Orquesta Nacional de Perú.