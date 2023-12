La ROSS programa un segundo concierto de Año Nuevo

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha programado un segundo día de concierto de su tradicional programa de Año Nuevo que cada temporada llena el Teatro de la Maestranza con miles de espectadores para disfrutar de algunos de los grandes clásicos de la música sinfónica.

El concierto previsto para el día 3 de enero de 2024 a las 20,00 horas "ha levantado tal expectación entre el público sevillano que se han agotado todas las entradas disponibles", por lo que la ROSS ha decidido habilitar un segundo día de representación el 4 enero de 2024 a la misma hora, para "intentar que nadie se quede sin la posibilidad de escuchar un programa integrado por obras muy conocidas por el gran público", ha confirmado la Sinfónica en un comunicado.

La ROSS estará dirigida en esta ocasión por el maestro onubense Lucas Macías, actual director artístico de la Orquesta Ciudad de Granada y director titular de la Orquesta Oviedo Filarmonía, que vuelve a ponerse al frente de la Sinfónica tras cosechar el aplauso unánime de crítica y público en las veces anteriores en las que ha participado en la temporada la Orquesta sevillana.

Le acompañará la soprano islandesa Bryndís Gujónsdóttir, flamante ganadora del XVIII Certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla que organiza la Asociación de Amigos de la Ópera de Sevilla (ASAO). El programa previsto para ambos días de concierto está integrado por obras de compositores como Johann Strauss, Johann Strauss II, Gioacchino Rossini y Jacques Offenbach.

Las piezas que se interpretarán son todas ellas muy conocidas por el gran público como es el caso del Danubio azul, el Vals del Emperador, la obertura de Guillermo Tell, o el Can Can de Orfeo en los Infiernos entre otras. Se podrán adquirir las entradas de los conciertos vía telefónica en el 954 56 16 69, en las taquillas del Teatro de la Maestranza o por internet.